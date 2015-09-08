Компанії, що користуються свердловинами "Укргазвидобування", недоплатили 1 мільярд ренти - депутат

Про це заявила депутат фракції «Народний фронт» Тетяна Чорновол на прес-конференції в УНІАН.

«Всього у нас 21 підприємство працює за договорами спільної діяльності, з них 5 - найбільш проблемні. Це не такий великий відсоток від загальної кількості, але ті платежі, які не сплачені до державного бюджету, насправді просто шокують. Я вам скажу, не заплачено за 7 місяців приблизно 1 млрд грн», - сказала вона.

За словами Чорновол, 4 із 5 проблемних підприємств мають договори про спільну діяльність з компанією «Укргазвидобування». При цьому три з них пов'язані з членом депутатської групи «Воля народу» Олександром Онищенком-Кадировим, одне підприємство пов'язане з депутатом Ярославом Москаленком.

«У мене надзвичайно великі питання з цієї проблеми до керівника Державної фіскальної служби Насірова (Романа Насірова – УНІАН). Йдеться про зовсім не маленький обсяг... Я вважаю, що керівник Державної фіскальної служби в курсі цієї ситуації. Тим більше, що ці податки зараз висять боргами», - наголосила Чорновол.

Також депутат відзначила, що ці підприємства реалізують свою продукцію за допомогою так званих податкових мінімізаторів, які дають можливість кардинально зменшити зобов'язання газодобувних компаній перед бюджетом.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів у рамках зміни керівництва держкомпаній призначив Олега Прохоренка головою «Укргазвидобування». Раніше Прохоренко обіймав посаду партнера консалтингової компанії McKinsey Ukraine.

Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк ініціював зміну керівництва "Укргазвидобування" за результатами аналізу фінансово-господарської діяльності компанії. Як з'ясувалося, група компаній, пов'язаних зі бізнес-групою «Континіум», винна держпідприємству 373 млн грн, однак керівництво держхолдингу не вжило жодних заходів, аби повернути борг.

Екс-керівник "Укргазвидобування" Сергій Костюк очолив компанію на початку 2014 року. Однак з його приходом держкомпанія почала активну співпрацю з компаніями, підконтрольними групі «Континіум». За даними МВС, лише від продажу газового конденсату цим компаніям "Укргазвидобування" недоодержало близько 60 млн грн. Восени 2014 року правоохоронні органи повідомили, що проводять розслідування стосовно Костюка і його підозрюють у завданні шкоди державі шляхом продажу скрапленого газу за заниженими цінами.

Згідно із законом, ухваленим Верховною Радою наприкінці грудня 2014 року, для компаній, які ведуть видобуток вуглеводнів за договорами спільної діяльності, незалежно від глибини залягання ресурсів, рентна ставка становить: в 1-му кварталі 2015 року - 60%; у 2-му кварталі - 65%; в 3-му кварталі - 70%.