Індонезія після шести років перерви повертається в ОПЕК

Індонезія в грудні стане повноправним учасником ОПЕК, повідомив Рейтер міністр енергетичної промисловості країни Судирман Саїд.

"Ми отримали офіційне підтвердження генерального секретаря ОПЕК, що всі її учасники вітають відновлення Індонезії як повноправного учасника", - сказав він.

ОПЕК проведе планову нараду у Відні 4 грудня. Індонезія стане 13-м учасником ОПЕК. Країна входила в картель з 1962 по 2009 рік.

Індонезія є найбільшим у Південно-Східній Азії виробником нафти. 1 січня 2009 року членство Індонезії в ОПЕК було припинено, незважаючи на це країну запрошували на засідання організації в якості спостерігача.

Уряд Індонезії планує нарощувати обсяги нафтовидобутку. На сьогоднішній день країна видобуває близько 830 тисяч барелів на добу.

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Як повідомляв УНІАН, 7 вересня голова «Роснефти» Ігор Сєчін заявив, що влада РФ відкинула пропозицію ОПЕК стати повноцінним членом організації через глибинні відмінності нафтового ринку.