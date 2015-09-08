Великобританія може не віддати "Газпрому" активи в Північному морі

В країні вже звучать заклики поставитися до «Газпрому» так, як до інвестиційного фонду LetterOne Михайла Фрідмана, який влада країни зобов'язали продати родовища на британському шельфі Північного моря, отримані під час купівлі нафтогазової компанії Dea у німецької RWE за 5 млрд євро.

Про це повідомляє Financial Times.

Минулого тижня в рамках Східного економічного форуму «Газпром» і Wintershall, «дочка» німецької BASF, підписали угоду про обмін активами. Домовленості про угоду було досягнуто ще в грудні 2013 р., а рік потому компанії відмовилися від неї через складну політичну ситуації. І ось тепер швидко вирішили її все-таки реалізувати, пишуть «Ведомости».

При обміні активами «Газпром», зокрема, отримає 50% компанії WINZ, що веде розвідку і видобуток вуглеводнів у Північному морі. Їй належить введена в дію в 2011 р. автономна газова платформа Wingate, яка видобуває близько 2,5 млн куб. м газу на день, а також кілька ліцензій на розвідку родовищ на британському шельфі.

За словами людини, знайомої з ситуацією в «Газпромі», швидкість, з якою була укладена домовленість з BASF, означає, що російська компанія не запитувала у британського міністерства енергетики листа-підтвердження для проведення операції з цими активами, пише FT. Обмін активами був схвалений Європейською комісією, і «Газпром» не зобов'язаний запитувати дозволу у британської влади, однак може опинитися в незручному становищі, якщо остання буде незадоволена угодою. «Ми уважно вивчимо деталі цієї угоди, щоб розглянути пов'язані з її укладанням наслідки, як ми чинимо з будь угодою, яка включає активи в британських водах», – наводить газета заяву чиновника міністерства енергетики.

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Тим часом Джеральд Ховарт, який очолює міжпартійну комісію по Україні, вже заявив, що реакція на угоду «Газпрому» повинна бути такою ж, як у випадку з LetterOne, оскільки Великобританії слід демонструвати єдиний підхід у зв'язку з подіями в Україні. «Немає свідоцтв того, що вони (Росія) змінили свою позицію по Україні. Те, що відбувається там дуже серйозно, сильно впливає на Європу, і, якщо збираємося діяти серйозно, ми повинні продовжувати посилати чіткий сигнал (президенту Росії Володимиру) Путіну», – заявив Ховарт.

У випадку з LetterOne британська влада побоювалася, що стосовно інвестфонду або його власників можуть бути введені санкції і це попоставить під загрозу видобуток газу на ділянках Dea в Північному морі. Як писала FT, рішення відмовити LetterOne приймалося на засіданнях Національної ради безпеки під головуванням прем'єр-міністра Девіда Кемерона. Угода «Газпрому», що перебуває під санкціями, в теорії може породити аналогічні побоювання, вказує тепер FT, тим більше, що, як зазначають міністри, санкції щодо російських компаній і фізосіб навряд чи будуть зняті незабаром і, навіть навпаки, можуть бути посилені. У Великобританії вже був негативний досвід з Іраном, коли введення санкцій проти нього призвело до зупинки розробки в 2010 р. родовища Rhum в Північному морі, яким володіли BP і National Iranian Oil Company.

Рішення по угоді LetterOne приймав попередній коаліційний уряд: ліберал-демократ Ед Дейві зобов'язав фонд продати близько десятка газових родовищ. Після травневих виборів посаду міністра посіла консерватор Ембер Радд.