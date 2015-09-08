Поставки вугілля з окупованого Донбасу відновлені - Вощевський

Поставки вугілля з неконтрольованих районів Донецької області відновлені.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр України Валерій Вощевський, передає «Четверта влада».

«Сьогодні, за останню добу, десь 80 тис. ми вже отримали. І це триває. Була зупинка позавчора на два дні», — сказав він.

Раніше так звана «ДНР» заявила про блокування поставок вугілля до України з окупованих територій. Бойовики підкреслюють, що почнуть поставляти вугілля в обмін на зняття блокади поставок палива і запчастин.

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Нагадаємо, у зв'язку з окупацією Донбасу видобуток вугілля в Україні скоротився за перше півріччя до 15,5 мільйонів тонн. З 95 українських шахт близько 60 залишилися на неконтрольованій території, а шахти, які видобувають антрацитове вугілля, всі знаходяться на території «ДНР» і «ЛНР».