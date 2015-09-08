Південноафриканське вугілля прибуде до України наприкінці вересня

Про це повідомив журналістам міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин після засідання уряду у вівторок.

"Є домовленості у різних суб'єктів, тому зараз я не можу сказати (про точні обсяги поставок вугілля - УНІАН). Я точно знаю про одну поставку в розмірі 160 тисяч тонн. Плануються й інші поставки. Це великі кораблі, по 80 тисяч тонн або 160 тисяч тонн, які будуть регулярно заходити", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, на початку липня 2015 року прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив Міністерству енергетики та вугільної промисловості негайно почати укладання контрактів на імпорт дефіцитного антрацитового вугілля, поставки якого в необхідних обсягах можливі з Росії, ПАР та окупованих територій Донбасу.

Довідка УНІАН. Україна почала відчувати гострий дефіцит енергетичного вугілля з літа 2014 року, коли внаслідок воєнних дій повністю втратила контроль над частиною Донбасу, де розташована більша частина шахт.

Близько 50% електроенергії, що виробляється в Україні, генерують АЕС, решту виробляють ТЕС шляхом спалювання газу і вугілля, а також гідроелектростанції та "зелена" енергетика.

Україна у 2014 році імпортувала кам'яного вугілля і антрациту на загальну суму 1,773 мільярда доларів.