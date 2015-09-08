Нафта марки Brent виросла в ціні на 3%

Вартість жовтневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI опустилися на 0,72%, досягнувши значення 45,71 долара за барель. Ф'ючерси на північноморську суміш Brent подорожчали на 3,08% - до 49,10 долара за барель.

Про це свідчать дані торгів, передають РИА Новости.

Станом на 15:36 вартість жовтневих ф'ючерсів на північноморську суміш Brent зросла на 3,08% — до 49,10 долара за барель, а на легку нафту марки WTI — опустилася на 0,72%, досягнувши значення 45,71 долара за барель.

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Як повідомляв УНІАН, котирування нафти на світових ринках демонструють зниження після значного зростання у другій половині серпня.