Нафта марки Brent виросла в ціні на 3%
16:07, 08 вересня 2015Енергетика
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Вартість нафти марки Brent виросла у вівторок більш ніж на 3%, відіграючи повідомлення з Китаю.
REUTERS
Вартість жовтневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI опустилися на 0,72%, досягнувши значення 45,71 долара за барель. Ф'ючерси на північноморську суміш Brent подорожчали на 3,08% - до 49,10 долара за барель.
Про це свідчать дані торгів, передають РИА Новости.
Станом на 15:36 вартість жовтневих ф'ючерсів на північноморську суміш Brent зросла на 3,08% — до 49,10 долара за барель, а на легку нафту марки WTI — опустилася на 0,72%, досягнувши значення 45,71 долара за барель.
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Як повідомляв УНІАН, котирування нафти на світових ринках демонструють зниження після значного зростання у другій половині серпня.
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