"Газпром" втратив $2,5 мільярда через зниження поставок газу до України

Російський газовий монополіст компанія "Газпром" у січні-серпні поточного року недоотримала 2,5 мільярда доларів через значне скорочення споживання Україною російського "блакитного палива" завдяки збільшенню закупівлі газу реверсом з Європейського Союзу.

Про це повідомляє прес-служба Комітету енергетичної незалежності України з посиланням на голову організації Івана Надєїна.

"За вісім місяців 2015 року імпорт газу з Росії скоротився майже втричі – з 14 до 3,8 мільярда кубометрів. У грошовому вираженні втрати "Газпрому" на українському ринку можна оцінити в 2,5 мільярда доларів", – сказав Надєїн.

За його словами, цього року Україна заощадила близько 1 мільярда доларів на закупівлі газу. Сприяли цьому два фактори – зниження цін на "блакитне паливо" і скорочення обсягів його імпорту. Порівняно з аналогічним періодом минулого року закупівлі в січні-серпні знизилися на 3,3 мільярда кубометрів.

При цьому експерт зазначив, що за останній рік структура імпорту газу в Україну кардинально змінилася. Так, дві третини блакитного палива Україна купує в країнах ЄС, переважно в Словаччині, тоді як ще влітку 2014 року близько 90% газу поставлялося з Росії.

"Однак поки що зарано говорити про великі перемоги на газовому фронті. Попереду новий опалювальний сезон, до якого ми поки що не готові – до підземних сховищ потрібно закачати ще близько 3-4 мільярда кубометрів", - додав Недєїн.

Також він повідомив, що в 2014 році на закупівлю блакитного палива Україна витратила 5,7 мільярда доларів.

"Наше завдання, аби щороку сума знижувалась і через 5-7 років у цій графі видатків стояв нуль або зовсім незначні цифри", – наголосив Надєїн.

На його думку, правильним рішенням для влади було б частину коштів, які йдуть на оплату імпортного газу, виділяти на його заміщення та енергозбереження.

"Таким чином ми покращимо наш платіжний баланс, знизимо тиск на курс гривні та стимулюємо внутрішнє виробництво. 5-6 мільярдів доларів, які щорічно йдуть з країни – це наша плата за безгосподарність і нераціональне використання енергоресурсів", – резюмував експерт.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня Україна призупинила імпорт газу з РФ. При цьому країна розраховує в жовтні отримати кошти від міжнародних фінансових організацій на закупівлю природного газу для закачування до підземних сховищ в обсягу, який необхідний для нормального проходження майбутнього опалювального сезону.

За словами прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, Україна до початку опалювального сезону 2015-2016 рр. і за гарантії безперебійного транзиту російського газу в ЄС повинна збільшити обсяги газу у своїх підземних сховищах до 19 мільярдів кубометрів.

З 30 серпня по 5 вересня запаси газу в українських підземних сховищах збільшилися на 1,85%, або на 267 млн кубометрів, – до 14,695 мільярда кубометрів.