"Укртатнафта" зберігатиме частину імпортованої нафти в резервуарах компанії "Синтез Ойл" в Одесі

Компанія "Укртатнафта", яка володіє єдиним працюючим в Україні нафтопереробним підприємством – Кременчуцьким НПЗ, через заповнення своїх резервуарів технологічною нафтою держкомпанії "Укртранснафта" змушена зберігати частину імпортованої нафти в резервуарах компанії "Синтез Ойл" в Одесі, говориться в повідомленні "Укртатнафти".

Раніше повідомлялося, що "Укртатнафта" почала закупівлю танкерних партій нафти для переробки на своїх виробничих потужностях.

"На даний момент компанія не може прийняти куплену танкерну нафту в повному обсязі, оскільки практично всі резервуари більше року заповнені технологічною нафтою ПАТ "Укртранснафта", - зазначають в "Укртатнафті".

Згідно з повідомленням, у даній ситуації "Укртатнафта" має технічну можливість розмістити на заводі лише 30 тисяч тонн з першої закупленої партії нафти.

"Інші обсяги танкерної поставки будуть зберігатися в резервуарах компанії "Синтез Ойл" в Одесі та відвантажуватися по мірі переробки першої партії", - повідомляють в компанії.

При цьому прес-служба зазначає, що "Укртранснафта" не розраховується за зберігання своєї нафти, не вирішує питання її переробки та не пропонує іншого технічно здійсненного рішення для звільнення резервуарів.

"Укртатнафта" вимагає від "Укртранснафти" вирішити питання з технологічною нафтою і звільнити резервуарні парки НПЗ. В протилежному випадку додаткові витрати компанії будуть у судовому порядку стягнуті з ПАТ "Укртранснафта", - підкреслюється в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, колишній керівник "Укртранснафти" Олександр Лазорко, якого в березні намагалися силою відсторонити від займаної посади, зазначав, що з початком проявів сепаратистських тенденцій на сході України у квітні 2014 року прийняв рішення викачати технологічну нафту з розміщених там трубопроводів з метою не допустити захоплення державного майна.

За його словами, нафта була перекачана до резервуарів "Укртатнафти" і перших три місяці зберігалася безкоштовно. При цьому Лазорко обурився, що більше року в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України, а також "Нафтогазі України" не приймалося рішення про подальшу долю технологічної нафти, хоча прем'єр-міністр Арсеній Яценюк давав доручення керівництву Міненерговугілля розробити проект постанови для переробки нафти.

В серпні працівники Кременчуцького НПЗ проводили масові пікети під філією держкомпанії "Укртранснафта" в Кременчуці, а також у Києві біля головного офісу НАК "Нафтогаз України". Вимогою працівників було звільнення виконавчого директора компанії Андрія Пасішника, глави держкомпанії "Укртранснафта" Романа Сидорака, а також керівника Кременчуцької філії компанії Віталія Величко, дії яких порушили стабільну роботу Кременчуцького нафтопереробного заводу.

Довідка УНІАН. "Укртатнафта" створена в 1994 році відповідно до указів президентів України і Татарстану на базі Кременчуцького НПЗ. Проектна потужність підприємства становить 18,6 мільйона тонн переробки нафти на рік.

Компанія "Укртатнафта" (Кременчуцький НПЗ, Полтавська обл.) у січні-червні 2015 року збільшила чистий прибуток у порівнянні з січнем-червнем 2014 року в 2,2 рази - до 1,026 мільярда гривень з 0,461 мільярда гривень.

"Укртранснафта" є оператором нафтотранспортної системи України, яка включає 18 нафтопроводів загальною довжиною 4569 кілометрів, 51 нафтоперекачувальну станцію (НПС), 11 резервуарних парків загальною ємністю 1010 тисяч кубометрів. Роботу НПС забезпечують 176 насосних агрегатів загальною потужністю електродвигунів 356,9 тисячі кВт.