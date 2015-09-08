Американці готові передати технології обладнання для ЦСВЯП українським підприємствам

Американська компанія Holtec International готова передати українським підприємствам частина технологій по виробництву устаткування для Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП), яке планується побудувати в Чорнобильській зоні відчуження, говориться в повідомленні держкомпанії "Енергоатом".

Згідно з повідомленням, делегація Holtec взяла участь у Міжнародному економічному форумі в Харкові на запрошення держкомпанії "Турбоатом". В рамках форуму дві компанії обговорили можливості виготовлення обладнання по технології Holtec під системи сухого зберігання відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) на українському підприємстві.

"Ознайомившись з виробництвом, представники Holtec зазначили, що "Турбоатом" має інфраструктурою, можливостями та ресурсами для виготовлення обладнання для проекту ЦСВЯП", - повідомляють в "Енергоатомі".

Згідно з повідомленням, зараз ведуться роботи з визначення областей, в яких необхідно буде забезпечити підвищення якості та (або) посилення контролю за якістю виконання робіт.

За інформацією держкомпанії, протягом найближчих 4-6 місяців Holtec і "Турбоатом" планують підписати меморандум про взаєморозуміння, в якому будуть визначені обсяги послуг, технічне завдання, вимоги до навчання, передача технологій та інші аспекти співробітництва.

У повідомленні наголошується, що, за оцінками американської компанії, вартість послуг, які "Турбоатом" може надати Holtec International протягом найближчих 10 років, становить близько 200 мільйонів доларів.

В "Енергоатомі" відзначили, що будівництво ЦСВЯП заощадить для України не менше 200 мільйонів доларів щорічно, усуне залежність від РФ з вивезення відпрацьованого ядерного палива, а також дасть можливість завантажити українські підприємства і створити нові робочі місця для кваліфікованого персоналу.

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Як повідомляв УНІАН, "Енергоатом", оператор усіх діючих атомних електростанцій України, має намір до 2016 року завершити проектування ЦСВЯП, на яке надходитиме паливо з трьох українських АЕС.

За словами президента "Енергоатому" Юрія Недашковського, американська компанія Holtec приступить до реалізації проекту будівництва ЦСВЯП у Чорнобильській зоні загальною вартістю близько 300 мільйонів доларів після здійснення "Енергоатомом" авансового платежу в розмірі 11,7 мільйона доларів.

Разом з тим, Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, не враховує будівництво ЦСВЯП у тарифі на відпуск електроенергії атомними станціями.

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Довідка УНІАН. Контракт на будівництво ЦСВЯП між "Енергоатомом" і переможцем відповідного тендеру компанією Holtec Internatinal (США) був підписаний ще наприкінці 2004 року, проте з ряду причин, в тому числі через зміну політичної кон'юнктури та економічну кризу 2008 року, проект був фактично заморожений.

Кабінет міністрів України наприкінці квітня 2014 року прийняв рішення виділити земельну ділянку під будівництво ЦСВЯП у зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції.

Планується, що "Енергоатом" до кінця 2020 року заплатить американської компанії Holtec International майже 300 мільйонів доларів за обладнання для ЦСВЯП.

"Турбоатом" виробляє парові турбіни для ТЕС і АЕС, гідротурбіни для ГЕС, газові турбіни для ТЕС. Виробництво турбін здійснюється по замкнутому циклу: від проектно-конструкторських і науково-дослідних робіт до виготовлення, складання, випробування турбін і відвантаження. У структуру "Турбоатома" входять два спеціальні конструкторські бюро, технологічні підрозділи, науково-дослідні лабораторії, заготівельна база, механообробне виробництво, випробування енергетичного обладнання.