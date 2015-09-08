Медведєв заявив, що РФ не буде "нав'язувати" свій газ Україні

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він заявив журналістам в білоруському Гродно.

«Ми не відмовляємося відновити торговельні відносини, якщо цього захочуть українські споживачі, але й не нав'язуємося. Якщо їм вигідно розплачуватися за рахунок споживачів, за рахунок власних громадян, це їхній особистий вибір, нехай вони відповідають перед своїми людьми, які повинні розуміти, за якою ціною цей газ купується з дружніх європейських країн», - сказав Медведєв.

При цьому він заявив, що Уряд Росії видав розпорядження, за яким застосовується преференційна ціна і українські споживачі могли б отримувати з Росії газ за ціною 247 дол. за 1 тис. куб. м.

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«Але наші українські партнери з якихось причин, для мене абсолютно невідомим, від цієї можливості відмовилися. При цьому достовірно відомо, що газ, який вони отримують по реверсу з цілого ряду європейських країн, обходиться споживачам на 20-30 доларів дорожче. Нехай всі, хто знають про це, ще раз прикинути, що вигідніше: отримувати російський газ дешевше або отримувати газ по реверсу, але на 20-30 доларів дорожче, ніж російська ціна, тобто за ціною 270-280 доларів за 1000 кубічних метрів, я маю на увазі ціни III кварталу, тому що наша знижка була розрахована на квартал», - сказав він.

При цьому Медведєв заявив, що РФ готова до обговорення різних варіантів співпраці «майбутнього періоду».

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«Ми завжди говорили нашим українським партнерам, що ми готові їм поставляти газ за ціною не гіршою, ніж та ціна, яка застосовується в порівнянних країнах-споживачах, тобто, власне, в країнах Європейського союзу, які з територіальної віддаленості близькі до України. Власне, та ціна, про яку я говорив, близька саме до цін, які ми застосовуємо стосовно ряду європейських країн, і навіть трохи менше», - сказав Медведєв.

При цьому Медведєв зазначив, що зараз кількість закачаного газу в підземні сховища в Україні приблизно на чверть менше, ніж це потрібно. Як відомо, потрібно, щоб перехідний запас був в районі 18-19 млрд куб м газу, а зараз закачано 14-15 млрд куб. м, і ще не всі ці обсяги можна підняти в силу фізичних законів і певних способів, які використовуються при вилученні газу з підземних сховищ.

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«Тобто, іншими словами, вони повинні турбуватися тим, щоб створити великі запаси газу. Якщо цього не буде, то взимку виникнуть проблеми», - сказав Медведєв.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня Україна призупинила імпорт газу з РФ. При цьому Україна розраховує у вересні отримати кошти від міжнародних фінансових організацій на закупівлю природного газу для закачування в підземні сховища в обсязі, який необхідний для нормального проходження майбутнього опалювального сезону.

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв 30 червня заявив, що кінцева ціна для України на газ з РФ в третьому кварталі з урахуванням знижки складе 247,18 дол. за тисячу кубометрів. У результаті знижка складе тільки 39,97 дол. за тисячу кубометрів, або 13,92%.