"Укренерго" хоче підписати договори про аварійну взаємодопомогу з 5 країнами

Держкомпанія "Укренерго", що займається диспетчерським управлінням Об'єднаною енергосистемою України, спільно з державним підприємством "Енергоринок" має намір до листопада підписати договори про аварійну взаємодопомогу з п'ятьма країнами-сусідами України

Про це повідомив журналістам виконуючий обов'язки директора НЕК «Укренерго» Юрій Касіч.

"Думаю, до початку осінньо-зимового періоду цього року ці контракти будуть підписані", - сказав він, уточнивши, що йдеться про підписання договорів із Молдовою, Білоруссю, Словаччиною, Угорщиною та Румунією.

При цьому Касіч зазначив, що тривалий час діє договір про аварійну допомогу між Україною та Росією, а 17 серпня цього року підписано аналогічний договір із оператором енергосистеми Польщі.

За словами в. о. директора «Укренерго», підписання договору з польським оператором прискорилося після того, як на початку серпня в Польщі через аномальну спеку виник дефіцит електроенергії.

У ході брифінгу Касіч також розповів журналістам про різні види відключень, відзначивши, що ЗМІ часто спекулюють на цій темі.

За його словами, зараз «Укренерго» спільно з місцевими органами влади на всяк випадок готує графік обмеження споживання електроенергії, що передбачає відключення споживачів у осінньо-зимовий період не більше ніж на дві години в період із 8 годин ранку до 22 години.

«Але якщо енергокомпанії виконають свої плани (з накопичення вугілля – УНІАН), то все у нас буде нормально», - запевнив Касіч, додавши, що зараз запаси вугілля на складах українських теплоелектростанцій становлять 1,7 млн тонн при необхідних для стабільного проходження осінньо-зимового періоду 2,7 млн тонн.

«Відставання від графіка накопичення вугілля – 400 тис. тонн», - уточнив керівник «Укренерго».

Як повідомляв УНІАН, оператори енергосистем Польщі та України 17 серпня уклали договір про постачання електроенергії до Польщі. В рамках цього договору Україна продавала електроенергію в серпні за ціною 7,5 євроцента за 1 кВт/год.

Разом із тим Україна через дефіцит власних потужностей час від часу змушена імпортувати російську електроенергію й у вересні купуватиме її на 5,6% дорожче, ніж у серпні 2015 року.

Раніше головний інженер «Укренерго» Олександр Коломієць заявляв, що якщо в країні не буде накопичено достатньої кількості вугілля, не підніметься рівень води, то забезпечити надійне безперебійне електропостачання буде практично неможливо. За його словами, для запобігання розвалу об'єднаної енергетичної системи України необхідно буде вводити графіки відключень споживачів електроенергії.

На початку серпня прем'єр Арсеній Яценюк у рамках підготовки до зими створив Антикризовий енергетичний штаб. На першому засіданні штабу, що пройшло 3 серпня, старший радник міністра енергетики США Вільям Брайан представив план підготовки до опалювального сезону 2015-2016 рр.

У ньому зазначалося, що Україна за 2,5 місяці до початку опалювального сезону не має достатніх запасів вугілля й газу.