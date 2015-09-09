Демчишин не виключив вилучення газу у приватних підприємств взимку

Міністр енергетики Володимир Демчишин допускає, що уряду взимку доведеться керувати ситуацією в "ручному режимі" і забирати газ у приватних гравців для потреб країни, оскільки на формування необхідних запасів у сховищах поки немає грошей.

Про це Демчишин сказав під час розширеного засідання парламентського комітету з ПЕК за участю керівництва Міненерго, НАК "Нафтогазу України", представників облгазів та інших учасників ринку, повідомляє DT.UA.

На питання про стан підготовки до зими Демчишин відповів, що формально Україна готова, але на практиці – на створення великих запасів газу в ПСГ немає грошей.

Станом на 8 вересня, Україна накопичила у сховищах вже 14,8 млрд куб. м газу.

Що буде у разі, якщо Україна все ж виявиться не готова до зими, голова Міненерго допустив, що Кабміном може бути прийнято окрему постанову, або навіть це питання може бути вирішене через Верховну Раду і окремий закон.

Демчишин, зокрема, припустив, що в такому разі уряд в ручному режимі буде змушений забирати газ у всіх учасників ринку, у приватних гравців.

Читайте такожЯценюк: у сховищах недостатньо газу на зиму, шукаємо гроші для закупівлі

Зазначимо, раніше Демчишин не сумнівався в здатності України запастися газом на зиму. Однак більш актуальним, підкреслював він, є питання не обсягу запасів газу, а ритмічності його надходження в країну в зимові місяці. При цьому Демчишин зазначив, що постачання з Росіїрозглядається як постачання в екстремальній ситуації.