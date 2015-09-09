Україна хоче брати участь у створенні європейського газового хабу – Яценюк

Україна зацікавлена стати частиною великого проекту зі створення європейського газового хабу, який зараз розробляється з участю польської, румунської, угорської та словацької сторін, сказав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час зустрічі з прем'єр-міністром Польщі Евою Копач у Варшаві.

Як повідомили в прес-службі уряду, він наголосив, що участь нашої країни в такому газовому хабі посилить нашу незалежність і дасть змогу вільно торгувати газом без будь-яких обмежень.

«Створення енергохабу відповідає всім критеріям і стандартам енергетичної політики в Європейському Союзі – і Третьому енергопакету, і Європейській хартії. Це ще один шлях, як нам зробити ціну на газ ринковою, як позбутися російської газової залежності і як впровадити нові та прозорі умови для функціонування енергетичного ринку», - цитує прес-служба Яценюка.

Він нагадав, що між Україною і Польщею існує меморандум про початок проектування будівництва газового інтерконектора, який дав би змогу збільшити обсяг газових поставок з Польщі до 10 млрд кубометрів палива.

«Україна вже провела перші розрахунки, за якими нашій країні необхідно 160 млн дол. І зараз ми очікуємо оцінку польських партнерів», - зазначив очільник українського уряду.

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Як повідомляв УНІАН, Яценюк перебуває з візитом у Польщі і Словаччині. Завтра, 10 вересня, відвідає Братиславу, де заплановані його переговори з владою країни.