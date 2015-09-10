Ціна на нафту Brent опустилася нижче 48 доларів
08:53, 10 вересня 2015Енергетика
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Ціна на нафту марки Brent знову опустилася нижче позначки 48 доларів за барель.
REUTERS
Ціна на Brent станом на 7:34 за київським часом опустилася до позначки 47,15 доларів, що на 0,9 відсотків нижче показника закриття вчораншніх торгів, пише РБК-Україна.
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Нагадаємо, що з кінця серпня ціна на північноморську нафту марки Brent почала падати після значного стрибка в ціні на 8,2%. Зміцнення підтримувалося новинами про зниження урядом США оцінки з видобутку нафти в країні та повідомленнями про готовність ОПЕК до переговорів з виробниками про ціни.
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