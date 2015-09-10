Мінекономіки Росії прогнозує падіння цін на нафту до 38 доларів

Про це пише газета «Коммерсантъ» з посиланням на текст остаточної версії прогнозу, внесеного в уряд.

Видання підкреслює, що головна відмінність нової версії прогнозу від його базової (серпневої) версії — у змінених базових сценарних умовах. Зокрема, в новому прогнозі ціна нафти в 2015-2016 роках зафіксована на рівні $50 за барель і зростає до $55 в 2017 році і $60 в 2018 році. У первісній версії ціна на нафту зросла з $52 за барель у 2015 року до $55 в 2016 році і $60 в 2017 році.

Виходячи з цього, «нафтовий шок» серпня 2015 року Мінекономіки пропонує вважати таким, що не закінчився — нафту в IV кварталі 2015 року в ньому прогнозують за ціною $38,7 за барель, пише газета. Також відомство вірить в курс долара в 70 руб. до кінця року з подальшим млявим «відскоком».

Видання підкреслює, що раніше прогнози Мінекономрозвитку були більш оптимістичні. Нинішній прогноз виглядає наближеним до поточних оцінок недержавних аналітиків щодо інфляції, інвестицій, динаміки ВВП, промзростання та показників платіжного балансу.

Також, згідно з прогнозом відомства, середньорічна інфляція в 2016 році становитиме 7,7%, на кінець року — 7%, на кінець 2018 року – 5,5%. Реальний ефективний курс рубля в 2016 році не зміниться (в 2015 році він ослабне в підсумку на 18,2%).

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Інвестиції в основний капітал після обвалу 2015 року на 10,8% знизяться в 2016 році ще на 1,5%. Реальні доходи населення зростуть на символічні 0,1%, обіг роздрібної торгівлі збільшиться на 0,7% (у серпневій версії — на 1,9%), промвиробництво — на 0,6% (у попередньому прогнозі – 1,1%).

Найближчим часом уряд розгляне прогноз Мінекономрозвитку для подальшого планування бюджету на 2016 рік, зазначає газета.