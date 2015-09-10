"Нафтогаз" до 15 жовтня закачає до сховищ ще 1,2 мільярда кубів газу
Україна до початку опалювального сезону має збільшити обсяги газу в своїх підземних сховищах до 19 мільярдів кубометрів.
Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" планує до 15 жовтня поточного року закачати до підземних сховищ (ПСГ) близько 1,2 мільярда кубометрів палива.
Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході круглого столу сказав комерційний директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.
"Ми плануємо до 15 жовтня закачати ще 1,2 мільярда кубометрів", - сказав Вітренко.
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Як повідомляв УНІАН, запаси газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 30 серпня по 5 вересня збільшилися на 1,85%, або на 267 мільйонів кубометрів, до 14,695 мільярда кубометрів.
За словами прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, Україна до початку опалювального сезону 2015-2016 рр. та для гарантії безперебійного транзиту російського газу в ЄС повинна збільшити обсяги газу у своїх підземних сховищах до 19 мільярдів кубометрів.
1 липня Україна призупинила імпорт газу з РФ і значно скоротила закупівлю в країнах ЄС. При цьому Україна розраховує у вересні-жовтні отримати кошти від міжнародних фінансових організацій на закупівлю природного газу для закачування до підземних сховищ в обсязі, необхідному для нормального проходження майбутнього опалювального сезону.