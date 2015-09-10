Іран знизив ціни на нафту до трирічного мінімуму
Таким чином іранська нафта в четвертому кварталі буде коштувати на 15 центів дорожче за саудівську Arab Light
Іран знизив ціни на нафту до трирічного мінімуму, розраховуючи залучити азіатських покупців, повідомляє Рейтер.
Іран встановив офіційну ціну продажу свого основного сорту Iranian Light на жовтень з націнкою 25 центів за барель до котирувань в Омані/Дубаї порівняно з націнкою 35 центів в серпні, повідомили два інформовані джерела.
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Таким чином іранська нафта в четвертому кварталі буде коштувати на 15 центів дорожче за саудівську Arab Light, що, за даними Рейтер, є мінімальною ціною з четвертого кварталу 2012 року.
Іран прагне повернути собі частку ринку, втрачену через санкції США і Європи, які призвели до падіння експорту іранської нафти більш ніж у два рази.
Азіатські покупці в свою чергу вимагають зниження цін з урахуванням надлишку нафти на світовому ринку.
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Крім зниження цін, Іран, а також такі країни ОПЕК як Ірак і Кувейт, намагаються залучити клієнтів тривалішими відстрочками платежу і безкоштовною доставкою.
Судячи з даних про відвантаження, у вересні продаж іранської нафти впаде до піврічного мінімуму.