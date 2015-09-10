Іран знизив ціни на нафту до трирічного мінімуму, розраховуючи залучити азіатських покупців, повідомляє Рейтер.

Іран встановив офіційну ціну продажу свого основного сорту Iranian Light на жовтень з націнкою 25 центів за барель до котирувань в Омані/Дубаї порівняно з націнкою 35 центів в серпні, повідомили два інформовані джерела.

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Таким чином іранська нафта в четвертому кварталі буде коштувати на 15 центів дорожче за саудівську Arab Light, що, за даними Рейтер, є мінімальною ціною з четвертого кварталу 2012 року.

Іран прагне повернути собі частку ринку, втрачену через санкції США і Європи, які призвели до падіння експорту іранської нафти більш ніж у два рази.

Азіатські покупці в свою чергу вимагають зниження цін з урахуванням надлишку нафти на світовому ринку.

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Крім зниження цін, Іран, а також такі країни ОПЕК як Ірак і Кувейт, намагаються залучити клієнтів тривалішими відстрочками платежу і безкоштовною доставкою.

Судячи з даних про відвантаження, у вересні продаж іранської нафти впаде до піврічного мінімуму.