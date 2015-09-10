США знизили прогнози світового споживання нафти

EIA знизило прогноз зростання в 2015 році на 90,000 барелів на добу до 1,17 мільйона барелів, а прогноз на 2016 рік - на 150,000 барелів на добу до 1,31 мільйона, повідомляє Reuters.

У щомісячному звіті управління скоротило прогноз зростання видобутку нафти в США цього року до 500,000 барелів на добу з 650,000. Прогноз на 2016 рік залишився незмінним: на думку EIA, видобуток знизиться на 400,000 барелів на добу до 8,82 мільйона.

"Виробництво нафти в США в квітні досягла максимуму в обсязі 9,61 мільйона барелів на добу, а в серпні наступного року, за прогнозами, скоротиться до 8,63 мільйони барелів на добу", - йдеться в повідомленні.

"Нинішні низькі ціни на нафту ведуть до зниження рентабельності деякої частки видобутку нафти в США. Тільки у серпні загальна видобуток, за оцінками, знизилася на 140.000 барелів на добу в порівнянні з попереднім місяцем", - говориться в повідомленні глави EIA Адама Симінськи.

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