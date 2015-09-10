Претендентів на крісло глави "Энергатома" будуть вчити в Міжнародному інституті менеджменту

Згідно з повідомленням, учасниками програми стали 17 керівників «Енергоатома», які були обрані за результатами тестів, проведених у компанії.

У повідомленні наголошується, що програма навчання, розроблена навчальним центром «Академія керівників атомної енергетики» НАЕК «Енергоатом» спільно з МІМ-Київ, орієнтована на розвиток ключових управлінських компетенцій, необхідних для роботи компанії в умовах лібералізації енергоринку України та приєднання до відкритого енергоринку Європейського Союзу.

Прес-служба повідомляє, що, виступаючи перед учасниками під час відкриття програми, президент «Енергоатома» Юрій Недашковський назвав старт проекту результатом багаторічної роботи компанії щодо вдосконалення системи підготовки керівників вищої ланки.

«З одного боку ми даємо старт абсолютно новому напрямку в роботі нашої компанії, а з іншого – це завершення підготовчого періоду, який тривав понад 10 років. Вперше потреба системно зайнятися підготовкою резерву на заміщення вищих керівних посад в компанії стала очевидною в 2005 році. Ми зрозуміли, що необхідно формувати потужну методичну базу, створювати організаційні інструменти в самій компанії і за її межами", - сказав Недашковський.

За його словами, в 2009 році «Енергоатом» спільно з Європейською комісією розпочав проект створення в Україні Національного центру підготовки ремонтного персоналу. Минулого року цей проект успішно завершився розробкою не тільки профілів компетенцій для кожної керівної посади в компанії, але й навчальних модулів, до розробки яких була залучена французька компанія Areva.

«Робота за цим проектом провадилася, в тому числі, і в приміщенні Міжнародного інституту менеджменту, саме тоді ми і познайомилися з можливостями навчального закладу, тому вибір МІМ не випадковий», ‒ зазначив президент «Енергоатому».

Він також повідомив, що аналіз ситуації з формуванням кадрового резерву в «Енергоатомі» довів, що раніше робота в цьому напрямку велася чисто формально.

«Зараз у структурі компанії створена Академія з підготовки керівного персоналу НАЕК «Енергоатом», в рамках якої ми сформували список із 17 фахівців, яких готуватимуть для посади президента «Енергоатому». Так ми отримаємо людей, які за своїм рівнем підготовки, за своїм навичкам, не лише інженерних, а й менеджерським, будуть відповідати рівню керівника вищої ланки. Я покладаю на ці курси великі надії - їх успіх буде і моїм особистим успіхом», ‒ зазначив Недашковський.

Також він підкреслив, що структура управління «Енергоатома» формувалася за принципами, які залишилися у спадок ще від Радянського Союзу.

«Але сьогодні Україна змінюється, а разом з нею змінюється енергетичний ринок, на якому з 2017 року буде введена нова модель. «Енергоатом» буде сам заробляти кошти, а не отримувати їх з «Енергоринку», - додав голова компанії.

У своєму вітальному слові президент МІМ-Київ Ірина Тихомирова зазначила, що інститут вже проводив спеціалізовані програми навчання для менеджерів компаній, що працюють в енергетичній сфері.

«Випускники нашого інституту сьогодні працюють в уряді України, Верховній Раді і найбільших компаніях країни... Я хочу висловити подяку «Енергоатому» за те, що така потужна компанія обрала наш інститут. Ми зробимо все для того, щоб курс навчання було максимально ефективним», ‒ сказала Тихомирова.

У свою чергу директор навчального центру «Академія керівників атомної енергетики» Іван Сердюк повідомив, що з кожним з учасників програми провели тестування, за результатами якого були розставлені пріоритети у програмі навчання. За його словами, у всіх учасників програми дуже добре розвинені компетенції, що стосуються їх безпосередньої професійної діяльності, але є дуже серйозні прогалини в таких сферах, як управління персоналом, питання економіки та фінансів.

«Якщо говорити про необхідність працювати в умовах ринку, то навички взагалі відсутні. І зрозуміло чому: «Енергоатом» ніколи не працював в умовах реального ринку. Саме тому ми вибрали формат навчання «бізнес-школа», який дасть системне розуміння всіх процесів функціонування підприємства, його фінансової складової. Під ці запити і була розроблена програма навчання, яку запропонував нам МІМ», ‒ підкреслив Сердюк.

У свою чергу один з учасників програми - директор із закупівель ядерного палива та регулювання зовнішньоекономічної діяльності «Енергоатома» Олександр Болібок повідомив, що очікує від курсів поліпшення власних управлінських навичок, тому що в цій частині має серйозний дефіцит.

«Сподіваюся, це навчання додасть мені впевненості у власних силах і стане стимулом для самовдосконалення», - прокоментував Болібок початок навчання.

Ще один слухач ‒ начальник Відділу підготовки та проведення ремонтів ЮУАЕС Олександр Маслюков ‒ вважає програму корисним інструментом для підвищення загального рівня якості управління в «Енергоатомі». За його словами, навчання дозволить учням змінити шаблон мислення.

«Є вузький напрям, який кожен з нас веде, при цьому керівниками ми стаємо, так сказати, інтуїтивно - кому досвід управління передає керівник, хто здобуває його самостійно. Але ми розуміємо, що в сучасному світі існують методи і практики, які дозволяють отримати певний багаж знань, необхідний керівнику. Хотілося б отримати відповідні інструменти і почати їх використовувати у своїй поточній роботі, транслювати ці знання на свій відділ, свою станцію», ‒ сказав Маслюков.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На НАЕК «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

Ключовою ідеєю програми навчання перспективного кадрового резерву на посаду президента ДП «НАЕК «Енергоатом» є об'єднання навчання учасників з практичною діяльністю щодо поліпшення бізнес-процесів компанії на своїх робочих місцях. Тривалість програми 8 місяців, протягом яких слухачі пройдуть 12 триденних навчальних модулів. Учасники навчання зможуть закріпити і розвинути отримані управлінські знання і навички в процесі проведення бізнес-симуляції «ManagementGame» у партнерстві з Центром інтерактивних симуляцій (TepperSchoolofBusiness, CarnegieMellonUniversity (USA)). Після завершення курсу навчання слухачі отримають сертифікат МІМ-Київ (міжнародна акредитація IQA), а також свідоцтво державного зразка про підвищення кваліфікації.

Приватний вищий навчальний заклад Міжнародний інститут менеджменту (МІМ-Київ) засновано в 1989 році. Це було перше спільне українсько-швейцарське підприємство в тоді ще радянській Україні, яке заснували Міжнародний інститут менеджменту в Женеві (пізніше IMD, Швейцарія), одне з найкращих навчальних закладів Європи в сфері бізнес-освіти, і Інститут економіки Академії наук УРСР. У МІМ стартувала перша в Україні програма МВА (Master of Business Administration).