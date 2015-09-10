"Надра України" має намір добиватися повернення у свою власність приміщення в центрі Києва

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив голова правління "Надра України" Ярослав Климович.

"Це приміщення, яке розташоване навпроти СБУ, було відчужено у 2007 році при сумнівних умовах. Суди з цього питання НАК "Надра України" були програні. Але ми направили запити в правоохоронні органи", - сказав Климович, уточнивши, що на даний час правоохоронці ведуть досудове слідство.

При цьому він нагадав, що після відчуження права власності на приміщення на вул. Володимирській компанія отримала офіс на Севастопольській площі, який за площею був значно менше.

"На Севастопольській площі в 1400 квадратних метрів ефективної площі 400 квадратних метрів. Там один повноцінний поверх. Все інше: ліфт, підвал та сходові клітини", - обурився Климович.

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Як повідомляв УНІАН, у серпні 2009 року тодішній прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко заявляла про спробу незаконного захоплення будівлі НАК "Надра України" її колишнім керівником Едуардом Ставицьким.

Також Тимошенко зазначала, що під час прем'єрства Віктора Януковича його оточення передала собі у власність через компанію НАК "Надра України" дві будівлі в центрі Києва (по вул. Володимирська, 34 і Золотоворітський провулок, 9), загальна площа яких становить близько 5 тис. кв. м.

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Надра України" є провідною компанією в сфері геологорозвідувальних робіт в Україні та володіє 20 спеціальними дозволами на користування нафтогазоносними надрами (ресурсна база яких становить 47 мільйонів тонн умовного палива), 120 свердловинами на відновлення, 16 першочерговими ділянками під бурові роботи на нафту і газ, 40 ділянками для проведення сейсмічних досліджень. Крім того, розроблені 23 бізнес-проекту на перспективні ділянки надр.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.

100% акцій "Надра України" належать державі в особі Державної служби геології та надр.

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