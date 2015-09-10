"Надра України" планує повернутися до видобутку газу

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив голова правління "Надра України" Ярослав Климович.

"Є свердловини, які можна відремонтувати за невелику ціну і отримати на них продукцію. Якщо порівняти, капітальний ремонт може коштувати 10 мільйонів гривень, а пробурити глибоку свердловину на 5000 метрів - це 10 мільйонів доларів. Різниця очевидна. А таких свердловин у нас близько 190. Ми хочемо показати їх потенціал з прогнозними дебітами для обгрунтування економічної доцільності цієї пропозиції", - сказав Климович.

За його словами, компанія прийняла рішення про відновлення видобутку газу після виконання глибокого аналізу ліквідованих або законсервованих свердловин, які раніше були пробурені дочірніми підприємствами "Надра України".

"Вони не використовувалися, тому що в 80-ті чи 90-ті роки вважалися нерентабельними", - уточнив Климович.

При цьому він повідомив, що компанія через дії попереднього керівництва вже близько 3 років не займається видобутком газу.

"Останні роки у "Надра України" інтереси були інші. До 2006 року НАК "Надра України" видобувала близько 0,5 мільярда кубометрів газу. З 2012-2013 року і на сьогодні у нас видобутку фактично немає. Тільки у дочірнього підприємства "Західукргеологія" залишився незначний видобуток у спільній діяльності", - зазначив глава правління компанії.

У той же час він повідомив, що на дочірньому підприємстві компанії "Чернігівнафтогазгеологія" ведуться роботи з відновлення законсервованої свердловини на Шатравинському родовищі.

"Ми спрямували кошти на це підприємство, і воно почало капітальний ремонт свердловини. Сподіваємося, що найближчим часом отримаємо там продукцію, яка буде реалізовуватися і трансформуватися в кошти. Це дуже важливо для виконання компанією не тільки геологорозвідувальних послуг, але і для розвитку видобувного потенціалу в компанії", - додав Климович.

Крім того він розповів, що на сьогоднішній день в Україні виявлено 407 родовищ вуглеводнів. Сучасний стан вуглеводневого потенціалу України оцінюється в 9,32 мільярда тонн умовного палива, обсяги виробленості запасів нафти, газу і конденсату в межах України становлять 5,7 мільярда тонн.

"Ресурсний потенціал України досі великий. Але проблема полягає в тому, що весь видобуток, який сьогодні є в нашій державі, функціонує завдяки активній роботі геологічної галузі в 70-90-ті роки. Зараз вона фактично не працює", - підкреслив голова правління "Надра України".

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Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Надра України" є провідною компанією в сфері геологорозвідувальних робіт в Україні та володіє 20 спеціальними дозволами на користування нафтогазоносними надрами (ресурсна база яких становить 47 млн тонн умовного палива), 120 свердловинами на відновлення, 16 першочерговими ділянками під бурові роботи на нафту і газ, 40 ділянками для проведення сейсмічних досліджень. Крім того, розроблені 23 бізнес-проекту на перспективні ділянки надр.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.

100% акцій "Надра України" належать державі в особі Державної служби геології та надр.

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Голова правління "Надра України": нам потрібно мінімум 5 мільярдів гривень для геологорозвідки