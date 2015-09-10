На Закарпатті відкрито нове газове родовище

За результатами геологорозвідувальних робіт ПАТ "Укргазвидобування" в Великоберезнянському районі Закарпатської області, поблизу с.Тихий відкрито Лютнянське газове родовище.

Про це повідомляється на сайті "Укргазвидобування".

"В результаті буріння та випробування пошукової свердловини № 2 отримано промисловий приплив газу. Добовий дебіт склав 58 тисяч кубометрів при досліджені свердловини на 6 мм штуцері", - говориться у повідомленні.

Зазначається, що за даними попередньої оцінки фахівців УкрНДІгазу перспективні ресурси газу цього родовища складають 2,4 мільярда кубометрів.

"Початкові запаси газу відкритого свердловиною покладу склали 390 мільйонів кубометрів", - говориться у повідомленні.

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З метою оцінки запасів цього родовища "Укргазвидобування" планує буріння ще декількох розвідувальних свердловин.