"Надра України" хоче залучити 5 мільярдів для фінансування геологорозвідувальних робіт

Національна акціонерна компанія "Надра України" має намір залучити 5 мільярдів гривень під державні гарантії для фінансування геологорозвідувальних робіт, що допоможе залучити інвесторів до видобутка вуглеводнів в Україні.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив голова правління "Надра України" Ярослав Климович.

"У сьогоднішніх умовах я не вірю, що інвестори підуть на ризики, вкладаючи кошти в нові малорозвідані площі... Тому ми допрацьовуємо пропозицію щодо залучення коштів під державні гарантії для фінансування геологорозвідувальних робіт в Україні. Будемо пропонувати уряду суму орієнтовно близько 5 мільярдів гривень, яка є обчисленою нашими геологами, колегами з Національної академії наук та іншими провідними геологами", - сказав Климович.

Він зазначив, що за ці кошти протягом 5 років "Надра України" спільно з підприємством "Укргеофізика" планують технічно посилитися, а потім провести комплекс геологорозвідувальних робіт на запропонованих площах, які розглядалися на засіданні науково-технічної ради Держгеонадр України (такі як Матвіївська-Мойоровська, Мажарівська, Ватажківська, Адамівська група структур, Північно-Яворівська, Лютнянська).

"В результаті ми отримаємо певну кількість площ з техніко-економічним обґрунтуванням, де буде чітко розписано, за яким механізмом держава отримає кошти назад для перекриття взятих кредитів", - додав глава правління компанії.

Він зазначив, що після проведення геологорозвідки площі планується виставляти на аукціони для залучення інвесторів під угоди про розподіл продукції. Однією з умов конкурсу буде компенсація витрат на проведення геологорозвідувальних робіт інвестором, який входить в проект. Крім того, він повинен буде сплатити бонус державі, що є світовою практикою.

"На такі проекти йдуть глобальні компанії, які не хочуть возитися з бюрократією, а відразу починають бурити сітку свердловин. Тим самим ми зміцнимо енергетичний потенціал і будемо рухатися в напрямку енергетичної незалежності держави", - підкреслив Климович.

При цьому він висловив думку, що Україні не слід концентрувати увагу тільки на імпорті газу, маючи висновки українських вчених про колосальний геологічному потенціал країни.

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Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Надра України" є провідною компанією в сфері геологорозвідувальних робіт в Україні та володіє 20 спеціальними дозволами на користування нафтогазоносними надрами (ресурсна база яких становить 47 мільйонів тонн умовного палива), 120 свердловинами на відновлення, 16 першочерговими ділянками під бурові роботи на нафту і газ, 40 ділянками для проведення сейсмічних досліджень. Крім того, розроблені 23 бізнес-проекта на перспективні ділянки надр.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.

100% акцій "Надра України" належать державі в особі Державної служби геології та надр.

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Голова правління "Надра України": нам потрібно мінімум 5 мільярдів гривень для геологорозвідки