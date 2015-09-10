"З нас просто роблять ідіотів": Яценюк та прем'єр Словаччини розкритикували угоду по Nord stream-2
Прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк та прем’єр Словаччини Роберт Фіцо розкритикували угоду про будівництво нової лінії Nord stream.
"Газпром" підписав із представниками європейських держав угоди про те, що будуватиметься нова лінія Nord stream. Я хотів би скористатися якимись нормальними висловами, але хочу висловитися експресивно: вони просто роблять із нас ідіотів", - заявив Фіцо на спільній прес-конференції з Яценюком.
Фіцо підкреслив, що це відбувається в той час, коли "в межах Європейської ради роками йшлося про необхідність допомогти Україні, щоб вона залишилася країною-транзитером, щоб допомогти їй у важкі зимові місяці".
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"Йдеться про питання, що стосується транзиту газу у великих обсягах через територію України та Словаччини. І у тому разі, коли цей транзит зупинився б, то Україна не долічиться мільярдів, а Словаччина - сотень мільйонів євро", - наголосив він.
"Я хочу відхилити аргумент щодо того, що ця угода між "Газпромом" і газовими компаніями Західної Європи є лише питанням бізнесу. Я відкидаю це, тому що ми дуже довго говоримо про геополітичні взаємовідносини і зв'язки. Я переконаний, що західноєвропейські газові фірми, які провадять свою роботу на території країн-членів ЄС, вони зрадили інші європейські держави, зокрема й Словаччину", - наголосив словацький прем’єр-міністр.
Фіцо заявив, що порушить це питання перед Європейською радою.
Яценюк у свою чергу назвав Nord stream-2 "антиєвропейським і антиукраїнським проектом".
Будівництво Nord Stream-2, за його словами, означає для Європейського Союзу втрату можливості прямого постачання газу через територію України - по найкоротшому шляху: "Обсяг таких втрат становить 140 мільярдів кубічних метрів газу, які можуть йти через українську газотранспортну систему".
"Будівництво Nord Stream-2 ставить під загрозу безпеку і безперервність постачання газу до країн Південно-Східної Європи. Це означає монополізацію шляхів постачання природного газу в Європейський Союз, а значить - підняття ціни для кінцевих споживачів в ЄС. Це означає в тому числі і втрати для наших друзів і партнерів словаків близько 800 мільйонів доларів доходів", - сказав Яценюк.
Він підкреслив, що для України будівництво "Північного потоку-2" означає виключення з транзитних поставок до ЄС: "Це втрата 2 мільярдів доларів доходів, які ми отримуємо за транзит і безпечне постачання газу до Європейського Союзу".
"Це просто несправедливо ні по відношенню до наших європейських партнерів, ні по відношенню до України", - підкреслив глава українського уряду.