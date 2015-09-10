"З нас просто роблять ідіотів": Яценюк та прем'єр Словаччини розкритикували угоду по Nord stream-2

"Газпром" підписав із представниками європейських держав угоди про те, що будуватиметься нова лінія Nord stream. Я хотів би скористатися якимись нормальними висловами, але хочу висловитися експресивно: вони просто роблять із нас ідіотів", - заявив Фіцо на спільній прес-конференції з Яценюком.

Фіцо підкреслив, що це відбувається в той час, коли "в межах Європейської ради роками йшлося про необхідність допомогти Україні, щоб вона залишилася країною-транзитером, щоб допомогти їй у важкі зимові місяці".

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"Йдеться про питання, що стосується транзиту газу у великих обсягах через територію України та Словаччини. І у тому разі, коли цей транзит зупинився б, то Україна не долічиться мільярдів, а Словаччина - сотень мільйонів євро", - наголосив він.

"Я хочу відхилити аргумент щодо того, що ця угода між "Газпромом" і газовими компаніями Західної Європи є лише питанням бізнесу. Я відкидаю це, тому що ми дуже довго говоримо про геополітичні взаємовідносини і зв'язки. Я переконаний, що західноєвропейські газові фірми, які провадять свою роботу на території країн-членів ЄС, вони зрадили інші європейські держави, зокрема й Словаччину", - наголосив словацький прем’єр-міністр.

Фіцо заявив, що порушить це питання перед Європейською радою.

Яценюк у свою чергу назвав Nord stream-2 "антиєвропейським і антиукраїнським проектом".

Будівництво Nord Stream-2, за його словами, означає для Європейського Союзу втрату можливості прямого постачання газу через територію України - по найкоротшому шляху: "Обсяг таких втрат становить 140 мільярдів кубічних метрів газу, які можуть йти через українську газотранспортну систему".

"Будівництво Nord Stream-2 ставить під загрозу безпеку і безперервність постачання газу до країн Південно-Східної Європи. Це означає монополізацію шляхів постачання природного газу в Європейський Союз, а значить - підняття ціни для кінцевих споживачів в ЄС. Це означає в тому числі і втрати для наших друзів і партнерів словаків близько 800 мільйонів доларів доходів", - сказав Яценюк.

Він підкреслив, що для України будівництво "Північного потоку-2" означає виключення з транзитних поставок до ЄС: "Це втрата 2 мільярдів доларів доходів, які ми отримуємо за транзит і безпечне постачання газу до Європейського Союзу".

"Це просто несправедливо ні по відношенню до наших європейських партнерів, ні по відношенню до України", - підкреслив глава українського уряду.