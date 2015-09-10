"Енергоатом" за вісім місяців збільшив дохід від реалізації електроенергії на 44%

Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом", що є оператором усіх діючих атомних електростанцій України, у січні-серпні 2015 року збільшило дохід від реалізації електроенергії порівняно з січнем-серпнем 2014 року на 43,8% – до 24,842 мільярда гривень, говориться в звіті компанії.

За січень-серпень з Оптового ринку електричної енергії за відпущену "Енергоатомом" електроенергію було перераховано 20,973 мільярда гривень, що становить 84,4% від необхідної суми.

Також у звіті наголошується, що заборгованість держпідприємства "Енергоринок", оператора оптового ринку електроенергії України, перед "Енергоатомом" з урахуванням відпущеної в попередні періоди електроенергії становить 10,122 мільярда гривень.

Вироблення електроенергії компанією за вісім місяців 2015 року збільшилася порівняно з січнем-серпнем 2014 року до 57,574 млрд кВт/год з 56,590 млрд кВт/год. Протягом 8 місяців поточного року частка "Енергоатому" на українському ринку електроенергетики перебувала на рівні 56,6%.

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Як повідомляв УНІАН, "Енергоатом" в 2014 році збільшив дохід від реалізації електроенергії порівняно з 2013 роком на 34,9% - до 27,794 мільярда гривень.

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Довідка УНІАН. Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На "Енергоатом" покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

За встановленою потужністю ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР. В Україні діє 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт є найбільшою в Європі.

"Енергоатом" в січні-червні 2015 року отримав чистий прибуток 2,262 мільярда гривень, тоді як аналогічний період 2014 року компанія закінчила з чистим збитком у 3,054 мільярда гривень.