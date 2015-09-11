"Газпром" продовжує поставки газу на окуповані території Донбасу

00:21, 11 вересня 2015
Енергетика
841

Російський газовий монополіст "Газпром" запевняє, що продовжує поставки газу на окупований проросійськими бойовиками Донбас у рамках діючого контракту з "Нафтогазом України".

REUTERS

Про це ТАСС повідомив глава "Газпрому" Олексій Міллер напередодні двосторонніх переговорів у Відні.

"Так, на Донбас тривають поставки. Ми поставляємо за контрактом з НАК "Нафтогаз України", - сказав Міллер.

Читайте також"Газпром" втратив $2,5 мільярда через зниження поставок газу в Україну

Раніше УНІАН повідомляв, що в російському газовому гігантові "Газпромі" заявили, що поставили газу на окупований проросійськими бойовиками Донбас на 217 мільйонів доларів, але хочуть оплати з боку НАК "Нафтогаз України".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter