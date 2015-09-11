"Газпром" продовжує поставки газу на окуповані території Донбасу

Про це ТАСС повідомив глава "Газпрому" Олексій Міллер напередодні двосторонніх переговорів у Відні.

"Так, на Донбас тривають поставки. Ми поставляємо за контрактом з НАК "Нафтогаз України", - сказав Міллер.

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Раніше УНІАН повідомляв, що в російському газовому гігантові "Газпромі" заявили, що поставили газу на окупований проросійськими бойовиками Донбас на 217 мільйонів доларів, але хочуть оплати з боку НАК "Нафтогаз України".