"Газпром" продовжує поставки газу на окуповані території Донбасу
00:21, 11 вересня 2015Енергетика
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Російський газовий монополіст "Газпром" запевняє, що продовжує поставки газу на окупований проросійськими бойовиками Донбас у рамках діючого контракту з "Нафтогазом України".
REUTERS
Про це ТАСС повідомив глава "Газпрому" Олексій Міллер напередодні двосторонніх переговорів у Відні.
"Так, на Донбас тривають поставки. Ми поставляємо за контрактом з НАК "Нафтогаз України", - сказав Міллер.
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Раніше УНІАН повідомляв, що в російському газовому гігантові "Газпромі" заявили, що поставили газу на окупований проросійськими бойовиками Донбас на 217 мільйонів доларів, але хочуть оплати з боку НАК "Нафтогаз України".
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