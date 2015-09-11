"Нафтогаз" назвав плани розширення "Північного потоку" збільшенням залежності ЄС від Росії

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Надлишкові газопроводи – це вибір, а вибір – це добре. Але не для європейських споживачів, а для Росії: якщо ці газопроводи буде побудовано, саме вона буде вирішувати, куди, кому й на яких політичних умовах постачати газ», – сказав він у перебігу робочого візиту до Словаччини.

«Європа має рішуче стати на захист своїх інтересів та не допустити будівництва нових маршрутів, підконтрольних «Газпрому». Традиційний маршрут через Україну та Словаччину – прямий, потужний та непідконтрольний «Газпромові» шлях постачання російського газу до Європи», – мовиться в заяві «Нафтогазу» з цього приводу.

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Як повідомляв УНІАН, прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк та прем’єр Словаччини Роберт Фіцо розкритикували угоду про будівництво нової лінії Nord stream.

Минулого тижня "Газпром" підписав угоду акціонерів спільної проектної компанії, яка буде займатися будівництвом газопроводу "Північний потік-2". Глава "Газпром експорту" Олена Бурмістрова підтвердила факт підписання угоди акціонерів по "Північному потоку-2".