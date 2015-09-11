В Росії прогнозують рекордне падіння ціни на експортний газ

Про це повідомляє Прайм.

"Міністерство не очікує істотного поліпшення ситуації в нафтогазовій галузі протягом найближчих трьох років. За його розрахунками, ціна на нафту в 2016 році залишиться на рівні 2015-го — 50 доларів за барель Urals, протягом наступних двох років вона зросте до 55 і 60 доларів за барель відповідно", - говориться в повідомленні.

При цьому середню експортну ціну на газ в 2016 році російське Мінекономіки прогнозує на рекордно низькому рівні — 162 долари за тисячу кубометрів (у 2014 — 351 долар, оцінка на 2015 рік — 237 доларів), в 2017-2018 роках — 184 і 194 долара за тисячу кубометрів.

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Як повідомляв УНІАН, 7 вересня Росія знизила ціну на газ для Вірменії до 165 доларів зі 189 доларів за тисячу кубометрів.