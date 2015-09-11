Україна отримає напрацювання Shell по проекту видобутку сланцевого газу на сході країни

Нідерландсько-британська нафтогазова компанія Shell, яка починала процес розробки родовищ нетрадиційних вуглеводнів у Харківській та Донецькій областях, але в червні прийняла рішення вийти з цього проекту, передасть всі свої напрацювання державі Україна та компанії "Надра Юзівська".

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив голова правління Національної акціонерної компанії "Надра України" Ярослав Климович.

"Shell витрачені значні кошти на розробку цього проекту, вкладені кошти на проведення розвідувальних робіт, переобробку, переінтерпретацію. Були закуплені труби, інше технічне обладнання. На превеликий жаль, в червні Shell повідомив нам і державі про вихід з цього проекту. Після цього в проекті залишається два учасники – держава і "Надра Юзівська", – сказав Климович.

Нагадаємо, 90% компанії "Надра Юзівська" належать державі в особі держкомпанії "Надра України".

За словами Климовича, незважаючи на те, що Shell вклала значні кошти, не отримавши результату, повернення грошей компанії не передбачено.

"Повернення не передбачено. Shell скористалася пунктом УРП (угоди про розділ продукції), в якому передбачено тривалий форс-мажор", - сказав голова правління "Надра України".

Він розповів, що для врегулювання питання виходу цієї компанії Shell і державі було запропоновано підписати додаткову угоду до УРП.

"Воно передбачає врегулювання питання щодо раніше укладених Shell договорів, які були підписані нею з операційного угоди, врегулювання питання про матеріалах і геологічної інформації по проекту", - уточнив Климович.

При цьому він повідомив, що відмовлятися від проекту з розробки недоцільно через його перспективність, а також інтересу з боку інших інвесторів.

"Просто відмовитися від цього проекту недоцільно. Ми працюємо над тим, щоб знайти заміну учасникам цих проектів. Розіслали листи провідним компаніям, які працюють в напрямку освоєння родовищ нетрадиційного газу. Проводимо сьогодні переговори з Китаєм, Індією, є інтерес з Канади", - сказав голова правління "Надра України".

За його словами, інтерес до проекту проглядається навіть незважаючи на бойові дії на сході країни.

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Як повідомляв УНІАН, 24 січня 2013 року було підписано угоду між компанією Shell і "Надра Юзівська" про розподіл продукції від видобутку сланцевого газу на Юзівській площі в Харківській і Донецькій областях. "Надра України" володіє 90% "Надра Юзівська", ще 10% належать маловідомої компанії "СПК-Геосервіс".

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія "Надра України" є провідною компанією в сфері геологорозвідувальних робіт в Україні та володіє 20 спеціальними дозволами на користування нафтогазоносними надрами (ресурсна база яких становить 47 млн тонн умовного палива), 120 свердловинами на відновлення, 16 першочерговими ділянками під бурові роботи на нафту і газ, 40 ділянками для проведення сейсмічних досліджень. Крім того, розроблені 23 бізнес-проекту на перспективні ділянки надр.

До складу компанії входять 13 геологорозвідувальних і спеціалізованих підприємств.

100% акцій "Надра України" належать державі в особі Державної служби геології та надр.

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Голова правління "Надра України": нам потрібно мінімум 5 мільярдів гривень для геологорозвідки