"Нафтогаз" хоче у вересні підписати з "Газпромом" "зимовий" контракт на постачання газу

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» планує у вересні підписати новий контракт з російським газовим монополістом "Газпромом" на поставки природного газу у період опалювального сезону.

Про це заявив голова правління «Нафтогазу» Андрій Коболєв на 12-му форумі YES у Києві.

«Ми сподіваємося підписати новий контракт з "Газпромом" у вересні», - сказав Коболєв.

Також глава «Нафтогазу» висловив упевненість, що міжнародні фінансові інститути наприкінці вересня виділять Україні кошти на закупівлю природного газу в обсягах, які необхідні для безпечного проходження опалювального сезону та забезпечення транзиту.

Нині запаси газу в ПСГ становлять майже 15 млрд кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня Україна призупинила імпорт газу з РФ і значно скоротила закупівлю в країнах ЄС. При цьому Україна розраховує у вересні-жовтні отримати кошти від міжнародних фінансових організацій на закупівлю природного газу для закачування в підземні сховища в обсязі, який необхідний для нормального проходження майбутнього опалювального сезону.

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За словами прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, Україна до початку опалювального сезону 2015-2016 рр. та для гарантії безперебійного транзиту російського газу до ЄС повинна збільшити обсяги газу у своїх підземних сховищах до 19 млрд кубометрів.