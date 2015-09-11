Goldman Sachs погіршив прогнози для нафти: не виключає падіння цін до $20

Аналітики американського банківського гіганта Goldman Sachs Group Inc. вважають, що надлишкова пропозиція на світовому нафтовому ринку може призвести до падіння цін на нафту в середньостроковій перспективі до 20 доларів за барель, повідомляє Прайм з посиланням на агентство Bloomberg.

Прогноз середньої вартості нафти марки Brent на 2015 рік знижений до 53,7 долара за барель з очікуваних у травні 58,2 долара за барель, WTI - до 48,1 долара за барель з 52 доларів за барель. Прогноз ціни нафти марки Brent на 2016 рік погіршений аналітиками до 49,5 долара за барель з 62 доларів за барель, прогноз для WTI - до 45 доларів за барель з 57 доларів за барель.

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Аналітики Goldman Sachs погіршили прогноз вартості нафти марки Brent і WTI на 2015-2016 роки на очікуваннях того, що надлишок пропозиції буде зберігатися в зв'язку з ростом видобутку Організації країн-експортерів нафти, стійкими поставками сировини з країн, що не входять в картель, а також через уповільнення зростання попиту.

"Нафтовий ринок перенасичений навіть більше, ніж ми очікували, і зараз ми прогнозуємо збереження надлишкової пропозиції і у 2016 році", - відзначає аналітик Goldman Sachs Дам'єн Курвалин.

"Ми вважаємо, що вимоги ринку щодо видобутку країн поза ОПЕК перейшли від наших колишніх очікувань скромного зростання до великого зниження в 2016 році. Невизначеність щодо того, коли ці зміни мають відбутися, збільшилася", - вважають аналітики Goldman Sachs.

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Сьогодні вранці вартість жовтневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI знижувалася на 0,51% - до 45,69 долара за барель, вартість жовтневих ф'ючерсів на північноморську суміш Brent зросла на 0,17%, до 48,81 долара за барель.