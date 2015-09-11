Goldman Sachs погіршив прогнози для нафти: не виключає падіння цін до $20
Аналітики Goldman Sachs погіршили прогноз вартості нафти марки Brent і WTI на 2015-2016 роки на очікуваннях того, що надлишок пропозиції буде зберігатися
Аналітики американського банківського гіганта Goldman Sachs Group Inc. вважають, що надлишкова пропозиція на світовому нафтовому ринку може призвести до падіння цін на нафту в середньостроковій перспективі до 20 доларів за барель, повідомляє Прайм з посиланням на агентство Bloomberg.
Прогноз середньої вартості нафти марки Brent на 2015 рік знижений до 53,7 долара за барель з очікуваних у травні 58,2 долара за барель, WTI - до 48,1 долара за барель з 52 доларів за барель. Прогноз ціни нафти марки Brent на 2016 рік погіршений аналітиками до 49,5 долара за барель з 62 доларів за барель, прогноз для WTI - до 45 доларів за барель з 57 доларів за барель.
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Аналітики Goldman Sachs погіршили прогноз вартості нафти марки Brent і WTI на 2015-2016 роки на очікуваннях того, що надлишок пропозиції буде зберігатися в зв'язку з ростом видобутку Організації країн-експортерів нафти, стійкими поставками сировини з країн, що не входять в картель, а також через уповільнення зростання попиту.
"Нафтовий ринок перенасичений навіть більше, ніж ми очікували, і зараз ми прогнозуємо збереження надлишкової пропозиції і у 2016 році", - відзначає аналітик Goldman Sachs Дам'єн Курвалин.
"Ми вважаємо, що вимоги ринку щодо видобутку країн поза ОПЕК перейшли від наших колишніх очікувань скромного зростання до великого зниження в 2016 році. Невизначеність щодо того, коли ці зміни мають відбутися, збільшилася", - вважають аналітики Goldman Sachs.
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Сьогодні вранці вартість жовтневих ф'ючерсів на легку нафту марки WTI знижувалася на 0,51% - до 45,69 долара за барель, вартість жовтневих ф'ючерсів на північноморську суміш Brent зросла на 0,17%, до 48,81 долара за барель.