Єврокомісія про "Північний потік-2": він повинен відповідати законодавству ЄС

Європейська комісія дасть оцінку проекту «Північний потік-2» на відповідність енергетичній безпеці Європи після того, як будуть відомі конкретні плани його реалізації.

У той же час загальна позиція ЄК з приводу побудови будь-якого газопроводу залишається незмінною – він повинен відповідати європейському законодавству.

Так у п’ятницю в Брюсселі прокоментувала заяву Газпрому щодо наміру побудувати «Північний потік-2» речник віце-президента ЄК з питань Енергетичного союзу Мароша Шевчовича Анна-Каіса Ітконен (Anna-Kaisa Itkonen), передає власний кореспондент УНІАН.

Читайте також"Нафтогаз" назвав плани розширення "Північного потоку" збільшенням залежності ЄС від Росії

«Ми взяли до уваги оголошення, яке було зроблено минулої п’ятниці «Газпромом» та партнерами, які планують долучитися до реалізації проекту Північного потоку. Як ми говорили і раніше, будь-які труби – північні чи південні - на території держав-членів ЄС повинні повністю відповідати законодавству ЄС», - сказала вона.

Ітконен зауважила, що Єврокомісія не буде коментувати «коментарі, які були зроблені з цього приводу рядом політиків». «Зараз віце-президент Шевчович у Відні, і цього ранку він сказав, що оголошення щодо Північного потоку зроблено не так давно, і ми повинні подивитися, як це відповідає стратегії Енергетичного союзу щодо диверсифікації ресурсів, безпеки постачання та, в цілому, енергетичній безпеці Європи. Перш за все, до того, як зробити аналіз, ми хочемо почути, якими є конкретні плани», - наголосила речник.

Читайте такожУкраїна хоче брати участь у створенні європейського газового хабу – Яценюк

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня "Газпром" підписав угоду акціонерів спільної проектної компанії, яка займатиметься будівництвом газопроводу "Північний потік-2". За заявою російської сторони, в числі акціонерів проекту – компанії Shell, OMV, E. On.

У червні поточного року "Газпром", E. On, Shell і OMV підписали меморандум про наміри, що передбачає спільне будівництво двох ниток газопроводу "Північний потік-2" сумарною потужністю 55 млрд куб. м газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до узбережжя Німеччини.