ЄС і Росія обговорили поставки газу до України: Москва обіцяє знижку, Брюссель гроші на закупівлю

Про це заявив міністр енергетики РФ Олександр Новак за підсумками консультацій з Єврокомісією, повідомляє ТАСС.

"Вдалося, на наш погляд, досягти домовленості про так званий "зимовий пакет" з 1 жовтня по 31 березня, про умови взаємодії, закачування необхідних обсягів газу в сховища України, купівлю газу для поточного споживання, про обсяги фінансування і про те, що Єврокомісія прийме на себе зобов'язання по організації цієї роботи, щодо забезпечення фінансування закупівлі газу українськими партнерами", - сказав він.

"З нашого боку, ми, як і в попередні періоди, готові надати знижку на газ на 4-й квартал і 1-й квартал 2016 року, тобто на осінньо-зимовий період з метою формування ціни на рівні сусідніх країн, таких як Польща", - додав міністр.

За його словами, досягнуті домовленості тепер необхідно обговорювати з українською стороною. Новак зазначив, що необхідно продовжити роботу вже в тристоронньому форматі найближчим часом, тому що мало часу залишилося для закачування газу в підземні сховища".

"Сезон починається в середині жовтня, залишився місяць, щоб українська сторона отримала необхідний фінансовий ресурс і забезпечила купівлю газу в необхідному обсязі", - підсумував Новак.

Терміни підписання протоколу щодо постачання газу до України на осінньо-зимовий сезон буде залежати від готовності Києва, повідомив Новак.

"Проект протоколу нами узгоджено, потрібно, щоб Україна подивилася. Якщо вони погодять, то ми можемо зібратися наступного тижня", - сказав він.

За словами міністра, місце тристоронньої зустрічі поки не визначено. "Вона може відбутися наступного тижня, може в середині вересня, в кінці, на початку жовтня - це буде залежати від ступеня готовності Києва", - додав він.

"Щоб зібратися, треба, щоб документ був відпрацьований для підпису", -

Голова "Газпрому" Олексій Міллер пояснив, що ЄС надасть $500 млн Україні для закачування газу. При цьому, на його думку, цієї суми Україні не вистачить.

"Питання фінансування є ключовим у забезпеченні гарантії безперебійного транзиту через територію України в осінньо-зимовий період. Зараз в рамках протоколу мова йде про те, що Україні буде надано $500 млн. Це дозволить закачати Україні близько 2 млрд кубометрів газу додатково", - сказав Міллер.

"Україна не зможе вийти до початку опалювального сезону з необхідним обсягом газу в ПСГ. Вони все одно не зможуть закачати 19 млрд кубометрів", - додав Міллер.

Тристороння зустріч щодо газу в форматі Росія-Україна-ЄС може пройти наступного тижня, зазначив Міллер.

"Ми запланували, що чергова тристороння зустріч може пройти буквально наступного тижня. І якби Україна почала закуповувати російський газ і закачувати додаткові обсяги газу в підземні сховища в третій декаді вересня, це було б дуже добре ", - сказав Міллер.

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Як повідомляв УНІАН, «Нафтогаз України» планує у вересні підписати новий контракт з російським газовим монополістом "Газпромом" на постачання природного газу у період опалювального сезону.

У даний час запаси газу в ПСГ становлять майже 15 млрд кубометрів.

1 липня Україна призупинила імпорт газу з РФ і значно скоротила закупівлю в країнах ЄС. При цьому Україна розраховує у вересні-жовтні отримати кошти від міжнародних фінансових організацій на закупівлю природного газу для закачування в підземні сховища в обсязі, який необхідний для нормального проходження майбутнього опалювального сезону.

За словами прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, Україна до початку опалювального сезону 2015-2016 рр. та для гарантії безперебійного транзиту російського газу в ЄС повинна збільшити обсяги газу у своїх підземних сховищах до 19 млрд кубометрів.