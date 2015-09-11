Експерти прогнозують рекордний спад видобутку нафти в Росії і США

Останній обвал цін на нафту призведе в 2016 році до скорочення її видобутку в країнах, що не входять в ОПЕК, майже на півмільйона барелів на день, повідомляється у вересневому звіті Міжнародного енергетичного агентства (МЕА). Воно зазначає, що це буде рекордний спад з 1992 року, пише РБК.

Зниження видобутку в США, Росії і на північноморських родовищах призведе до скорочення видобутку серед країн, що не входять в ОПЕК, до рівня 57,7 млн бар./день. Видобуток ОПЕК, хоча і скоротився в серпні на 220 тис. бар./день, до 31,57 млн бар./день, все одно залишається на 1,2 млн бар./день вищим за минулорічний рівень.

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МЕА очікує у другій половині 2016 року підвищення добового попиту на нафту ОПЕК до 32 млн бар. Цей рівень останній раз спостерігався сім років тому, він на 1,6 млн бар./день вищий за показник 2015 року.

За прогнозом МЕА світовий попит на нафту зросте у 2015 році до 1,7 млн бар./день, що стане п'ятирічним максимумом, а в 2016 році — на 1,4 млн бар./день. Глобальна пропозиція в серпні становила 96,3 млн бар./день і, як і раніше, перевищує попит. Світові запаси на 2,4 млн бар./день вищі за минулорічний рівень і, за оцінкою МЕА, почнуть використовуватися тільки в другій половині 2016 року.

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Значний спад у видобутку країн, що не входять в ОПЕК, і стійке збільшення попиту призведуть до того, що «якщо ціни не відновляться, то виробникам ОПЕК з низькими витратами доведеться збільшити видобуток у другій половині 2016 року, аби зберегти рівновагу на ринку».