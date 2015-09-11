РФ і Туреччина заморозили переговори щодо "Турецького потоку" через "взаємну недовіру"

Росія і Туреччина не змогли досягти прогресу в переговорах щодо "Турецького потоку" через відсутність в Туреччині сформованого уряду.

Про це заявив заступник міністра енергетики і природних ресурсів Туреччини Сефа Седик Айтекін, пише «Європейська правда» з посиланням на видання Hurriyet.

"Переговори з Росією зайшли в глухий кут. Росія визначила переговори щодо знижки на газ між компаніями "Газпром" і Botas як компроміс між країнами. Через невдалі спроби сформувати турецький уряд після червневих виборів переговори між двома країнами були заморожені, а не закінчені", - заявив Айтекін.

При цьому він зазначив недовіру, яка наразі існує між сторонами.

"Я тут бачу взаємну недовіру. Якби російська сторона прийняла вимогу про знижки, ми були б у значно більш обіцяючій ситуації", - зазначив чиновник.

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Як відомо, Росія є найбільшим постачальником газу до Туреччини.

Про наміри побудувати "Турецький потік" було заявлено після провалу проекту "Південний потік", який повинен був постачати газ до Європи в обхід України.