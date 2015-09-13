Іран збільшить видобуток газу до 700 мільйонів кубів на день
02:27, 13 вересня 2015Енергетика
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Іран планує збільшити сукупний видобуток природного газу до 700 мільйонів кубометрів на день до квітня 2016 року, повідомив радник міністра нафти країни Махмуд Астанех.
Іран збільшить видобуток газу / flickr.com/photos/blondinrikard
Як повідомляє телеканал Press TV, таким чином, сукупне виробництво природного газу в Ірані зросте на 50 мільйонів кубометрів на день. Радник зазначив, що в найближчі кілька років планується збільшити цей показник до 1,2 мільярда кубометрів на день.
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Очікується, що близько половини цього обсягу буде призначене для внутрішнього споживання, повідомляє РИА Новости.
Астанех зазначив, що споживання газу в Ірані прийдешньої зими не повинно перевищити 550 мільйонів кубометрів на день. Таким чином, в країні взимку не очікується дефіциту природного газу.
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