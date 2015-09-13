Іран збільшить видобуток газу до 700 мільйонів кубів на день

Як повідомляє телеканал Press TV, таким чином, сукупне виробництво природного газу в Ірані зросте на 50 мільйонів кубометрів на день. Радник зазначив, що в найближчі кілька років планується збільшити цей показник до 1,2 мільярда кубометрів на день.

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Очікується, що близько половини цього обсягу буде призначене для внутрішнього споживання, повідомляє РИА Новости.

Астанех зазначив, що споживання газу в Ірані прийдешньої зими не повинно перевищити 550 мільйонів кубометрів на день. Таким чином, в країні взимку не очікується дефіциту природного газу.