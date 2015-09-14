Росія вважає, що Україна зможе накопичити до 18 мільярдів кубометрів газу

Міністр енергетики Росії Олександр Новак вважає, що Україна до початку опалювального сезону зможе закачати в підземні сховища близько 17-18 мільярдів кубометрів газу за умови інтенсивної закупівлі палива у компанії "Газпром". Про це Новак заявив в ефірі телеканалу "Росія 24".

"Україна може довести (запаси – УНІАН) до рівня 17-18 мільярдів кубометрів за рахунок інтенсивної закупівлі газу у "Газпрому" і забезпечення поставок в найближчі дні, починаючи з третьої декади вересня і закінчуючи жовтнем до настання холодів", - сказав він.

В даний час запаси газу в українських сховищах складають близько 15 мільярдів кубометрів.

За словами міністра енергетики РФ, за час, що залишився до початку опалювального сезону Україна не зможе довести запаси до позначки 19 мільярдів кубометрів, яких, на думку Новака, Україні вистачило б для стабільного проходження опалювального сезону та забезпечення транзиту газу.

Крім того, він повідомив, що в ході минулих у Відні двосторонніх переговорів між Росією і ЄСбув підготовлений проект тристороннього договору, в якому прописані зобов'язання всіх сторін: України, ЄС і Росії.

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Як повідомляв УНІАН, 1 липня Україна призупинила імпорт газу з РФ і значно скоротила закупівлю в країнах ЄС.

НАК "Нафтогаз України" планує у вересні підписати новий контракт з російським газовим монополістом "Газпромом" на постачання природного газу у період опалювального сезону.

Також глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв висловив упевненість, що міжнародні фінансові інститути в кінці вересня виділить Україні кошти на закупівлю газу в обсягах, які необхідні для безпечного проходження опалювального сезону та забезпечення транзиту.

За словами прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, Україна до початку опалювального сезону 2015-2016 рр. та для гарантії безперебійного транзиту російського газу в ЄС повинна збільшити обсяги газу у своїх підземних сховищах до 19 мільярдів кубометрів.