Тиждень почався з чергового обвалу на ринку нафти

На світових торгах у понеділок, 14 вересня, ціни на нафту знову знижуються на тлі надлишку пропозиції, передає Bloomberg.

Так, вартість WTI опустилася на 0,25% - до 44,52 долара за барель, а Brent - на 0,65%, до 47,79 долара за барель.

Читайте такожGoldman Sachs погіршив прогнози для нафти: не виключає падіння цін до $20Основна причина - побоювання з приводу уповільнення зростання світового попиту на "чорне золото".

На думку аналітиків, перспективи попиту і пропозиції на найближчі місяці виглядають не райдужно.