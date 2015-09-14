Тиждень почався з чергового обвалу на ринку нафти
09:27, 14 вересня 2015Енергетика
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Ціна Brent впала нижче 48 доларів за беррель.
REUTERS
На світових торгах у понеділок, 14 вересня, ціни на нафту знову знижуються на тлі надлишку пропозиції, передає Bloomberg.
Так, вартість WTI опустилася на 0,25% - до 44,52 долара за барель, а Brent - на 0,65%, до 47,79 долара за барель.
Читайте такожGoldman Sachs погіршив прогнози для нафти: не виключає падіння цін до $20Основна причина - побоювання з приводу уповільнення зростання світового попиту на "чорне золото".
На думку аналітиків, перспективи попиту і пропозиції на найближчі місяці виглядають не райдужно.
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