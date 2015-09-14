Відремонтований четвертий енергоблок Рівненської АЕС підключено до енергомережі

Рівненська атомна електростанція 13 вересня підключила до енергомережі країни блок №4 після завершення планових ремонтних робіт, повідомляє прес-служба держкомпанії «Енергоатом».

«13 вересня в 10:27 енергоблок №4 Рівненської АЕС підключено до енергомережі після проведення середнього планового ремонту», - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що станом на 14 вересня в роботі перебувають 12 з 15 енергоблоків атомних електростанцій України.

Читайте такожАмериканці готові передати технології обладнання для ЦСВЯП українським підприємствамНа енергоблоці №6 Запорізької АЕС – 23-та доба середнього планового ремонту.

На енергоблоці №2 Южно-Української АЕС - 128-а доба капітального планового ремонту.

На енергоблоці №1 Хмельницької АЕС – 38-а доба середнього планового ремонту.

Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС – 4 880 МВт, для Рівненської АЕС – 2 155 МВт, для Південно-Української АЕС – 1 540 МВт, для Хмельницької АЕС – 860 МВт.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС - у межах норми.

Довідка УНІАН. По встановленій потужності ядерних енергоблоків Україна займає сьоме місце у світі. Всі реактори типу ВВЕР (водо-водяний енергетичний реактор). В Україні діють 4 атомних електростанції з 15 енергоблоками, одна з яких, Запорізька АЕС, з 6 реакторами загальною потужністю 6000 МВт, є найбільшою в Європі.