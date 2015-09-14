В "Укрнафті" спростували повідомлення СБУ про зловживання при продажу нафти та газового конденсату

Поширене Службою безпеки України повідомлення про зловживання у найбільшій нафтовидобувній компанії країни - "Укрнафті" при реалізації нафти і газового конденсату через аукціони не відповідає дійсності, оскільки не заснована на рішеннях компетентних органів.

Про це говориться в заяві компанії "Укрнафта", текстом якого володіє УНІАН.

"Звертаємо увагу, що встановлення фактів порушення конкурентного законодавства належить до компетенції органів Антимонопольного комітету України, а не Служби безпеки України. У зв'язку з цим, висновки щодо антиконкурентних дій і нанесення державі збитків, наведені у повідомленні прес-центру СБУ, є лише припущеннями окремих осіб, і не підтверджені належними доказами (не ґрунтуються на рішеннях компетентних органів)", - зазначили в компанії.

"Укрнафта" зазначає, що 11 вересня на сайті СБУ була розміщена інформація під назвою "СБУ виявила можливі зловживання при закупівлі на аукціонах для нафти та газового конденсату". У повідомленні говориться, що співробітники спецслужби з'ясували, що в 2015 році аукціони "Укрнафти" щодо закупівлі сирої нафти і газового конденсату пройшли без належної конкуренції.

При цьому в СБУ зробили висновок, що в результаті антиконкурентних узгоджених дій державі, що володіє 50% + 1 пакет акцій "Укрнафти", було завдано збитків в особливо великих розмірах.

Разом з тим, в компанії повідомили про дотримання всіх правил продажу видобутих нафти і газового конденсату.

"Товариство повідомляє, що аукціони "Укрнафти" проводилися з чітким дотриманням і в повній відповідності з вимогами чинного законодавства України, в тому числі про захист економічної конкуренції", - відзначили в компанії.

За інформацією "Укрнафти", ніяких запитів, рішень, висновків, претензій про порушення конкурентного законодавства від органів Антимонопольного комітету України, як і будь-яких інших органів, товариство не отримувало.

"Враховуючи зазначене, ПАТ "Укрнафта" просить Службу безпеки України припинити поширення недостовірної інформації про суспільстві", - підкреслили в компанії.

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Довідка УНІАН. ПАТ "Укрнафта" – найбільша публічна нафтогазова компанія України. На її частку припадає 68% видобутку нафти і конденсату, а також 11% видобутку газу в Україні.

Крім того, "Укрнафта" є одним з найбільших гравців на роздрібному ринку нафтопродуктів України: компанії належать понад 560 АЗС по всій території країни.

Акції "Укрнафти" включені в лістинг Української біржі (УБ) і фондової біржі ПФТС (Київ). Депозитарні розписки на акції "Укрнафти" торгуються на Франкфуртській фондовій біржі.