Запаси газу в сховищах збільшилися до 15 мільярдів кубометрів

Запаси газу в українських підземних сховищах газу (ПСГ) з 5 по 12 вересня збільшилися на 1,83%, або на 269 мільйонів кубометрів, до 14,964 мільярда кубометрів.

Про це говориться в повідомленні оператора газотранспортної системи України компанії "Укртрансгаз".

За інформацією прес-служби, станом на 14 вересня добовий обсяг постачань газу зі Словаччини становить 25,2 мільйона кубометрів. Імпорт газу з Росії не поновлювався.

Також у компанії повідомили, що на ранок 14 вересня запаси газу в ПСГ становлять 15,01 мільярда кубометрів.

"За оперативною інформацією, природний газ накопичується на 8 газосховищах в оптимальному технологічному режимі - 49 мільйонів кубометрів на добу", - додали в компанії.

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Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк в час візиту в Словаччину 10 вересня заявив про збільшення реверсних закупівель газу з цієї країни до 100% потужності газопроводу.

Рекорд України за добовими обсягами імпорту газу через Словаччину було досягнуто в січні 2015 року, коли постачання перевищили 44 мільйони кубометрів.

Раніше глава уряду заявляв, що Україна до початку опалювального сезону 2015-2016 рр. та для гарантії безперебійного транзиту російського газу в ЄС має збільшити обсяги газу у своїх підземних сховищах до 19 мільярдів кубометрів.

Довідка УНІАН. 1 липня Україна призупинила імпорт газу з РФ і значно скоротила закупівлю в країнах ЄС. При цьому Україна розраховує у вересні-жовтні отримати кошти від міжнародних фінансових організацій на закупівлю природного газу для закачування в підземні сховища в обсязі, який необхідний для нормального проходження майбутнього опалювального сезону.