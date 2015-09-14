Іран заклав у проект бюджету нафту по $42-50

Іран закладає в проект бюджету на наступний фінансовий рік, який завершиться в березні 2017 року, прогноз за середньою ціною на нафту в 42-50 доларів за барель, очікуючи, що нафтові котирування залишаться в поточному діапазоні найближчим часом, повідомив прес-секретар іранського уряду Мохаммад Бакер Нобахт, пише Прайм.

"У рамках консультацій з міністерством нафти обговорювалися три варіанти цін - 42, 45 і 50 доларів (за барель - ред.), які дозволять заробити 68 трильйонів туманів (близько 22,5 мільярда доларів)", - цитує агентство Shana слова Нобахта. Фінансовий рік в Ірані починається 21 березня.

Як повідомляє агентство, в даний час Тегеран у співпраці з іншими державами-членами ОПЕК шукає рішення для збалансування нафтового ринку і повернути ціни на нафту до 70-80 доларів за барель. За словами міністра нафти Ірану Біжана Намдара Зангене, такий рівень цін буде справедливим, і більшість членів ОПЕК згодні з цим.

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"Хоча ціни на нафту впали, ми сподіваємося, що завдяки фінансовим активам, які будуть розблоковані, купівельна спроможність зможе зрости... З 100 мільярдів доларів, які будуть розблоковані у зв'язку з ядерною угодою, близько 6 мільярдів належать уряду, 23 мільярди - валютні активи ЦБ, а інші підуть у національний резервний фонд", - сказав Нобахт.