"Газпром" офіційно визнав: проект "Турецький потік" зірвано

Монополіст з експорту природного газу з РФ «Газпром» визнав неможливість реалізації в раніше заявлені терміни проекту експортного трансчорноморського газопроводу «Турецький потік», пише Рейтер.

Заступник голови «Газпрому» Олександр Медведєв сказав на прес-конференції в понеділок, що будівництво «Турецького потоку» буде відкладено, але не уточнив, на який термін.

«Газпром» обіцяв почати будівництво першої нитки маршруту влітку 2015 і запустити його до кінця 2016 року. Однак поки проект не зрушив з місця, і експортер газу навіть розірвав контракт з підрядником.

Влітку Міненерго РФ вже заявляло про можливе відтермінування запуску «Турецького потоку» у разі, якщо Москва і Анкара не домовляться про початок будівництва газової магістралі.

«Газпром» вже кілька років обіцяв почати будівництво трансчорноморського газопроводу потужністю 63 мільярди кубометрів на рік в обхід України і навіть зварив його перший шов у 2012 році, назвавши проект Південним потоком.

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Однак через розбіжності з Євросоюзом Москва в 2014 році змінила маршрут газопроводу, запропонувавши вести його в Туреччину замість Болгарії, після чого за новим проектом закріпилася назва «Турецький потік».