Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) погіршила прогноз попиту на нафту в 2016 році на 50 тисяч барелів на день - до 94,08 млн барелів на день, передає ПРАЙМ з посиланням на вересневу доповідь організації.

До погіршення прогнозу на наступний рік привели очікувані більш слабкі економічні дані з Латинської Америки та Китаю. Зростання попиту на нафту в наступному році може скласти 1,29 млн барелів на день проти 1,34 млн барелів на день, очікуваних раніше.

Читайте такожЕксперти прогнозують рекордний спад видобутку нафти в Росії та СШАЗагальний обсяг видобутку нафти в світі в серпні знизився на 0,53 млн барелів на день - до 94,62 млн барелів. "Це зниження пов'язане з зменшенням видобутку в країнах, що не входять в ОПЕК", - наголошується в доповіді.

Видобуток нафти в країнах, що не входять в ОПЕК, в 2015 році складе, за прогнозами організації, 57,43 млн барелів на день, що на 30 тисяч барелів на день менше попереднього прогнозу. До погіршення прогнозу привів перегляд прогнозу з видобутку нафти в США.

Очікування щодо 2016 року також були переглянуті у бік зниження - в 2016 році зростання видобутку нафти в країнах, що не входять в ОПЕК, складе 0,16 млн барелів на день (зниження порівняно з минулим прогнозом на 0,11 млн барелів на день), загальний показник складе 57,59 млн барелів у день.