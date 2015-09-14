"Газпром" назвав середню експортну ціну газу за всіма контрактами на зимовий період

Середня прогнозна ціна "Газпрому" по всьому портфелю на зимовий період 2015-2016 років становить 195,9 євро за тисячу кубометрів, заявив в ході прес-конференції заступник голови правління компанії Олександр Медведєв, передає РІА "Новости".

Читайте також"Газпром" втратив $2,5 мільярда через зниження поставок газу в Україну"У нас середня експортна ціна за всіма контрактами, включаючи контракти з нафтопродуктовою прив'язкою і контракти із спотовою прив'язкою, на зимовий період — це прогнозна ціна, яка може змінитися, — становить 195,9 євро за тисячу кубометрів", — сказав Медведєв.

Він також зазначив, що "Газпром" прогнозує експорт газу до Європи в 2015 році на рівні 158 мільярдів кубометрів.