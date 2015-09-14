Іран потіснить Росію: до 2030 року може стати одним з провідних постачальників газу до ЄС

Іран може стати дуже великим постачальником природного газу до ЄС наприкінці наступного десятиліття, повідомляє Прайм з посиланням на нові оцінки Єврокомісії (ЄК) після переговорів з Тегераном та джерела в ЄС і європейських енергетичних компаніях.

За словами чиновника ЄС та представника однієї з європейських енергокомпаній, імпорт ЄС природного газу з Ірану може становити до 2030 року 25-35 мільярдів кубометрів на рік. Це відповідає нинішнім обсягами поставок газу з Північної Америки і допоможе знизити залежність від імпорту з Росії. На даний час РФ поставляє в ЄС близько 130 мільярдів кубометрів газу на рік.

Відповідно з попередніми оцінками ЄС, основна частина з цих 35 мільярдів буде постачатися у вигляді зрідженого природного газу (СПГ) через Іспанію, що володіє найбільшими потужностями для імпорту СПГ в ЄС. Крім того, як передає видання, європейські енергокомпанії розраховують повернутися до Ірану після зняття санкцій з Тегерана.

Представники RWE AG, E. On AG, BP, Royal Dutch Shell Plc, Repsol SA, Total SA, Engie SA і Statoil SA у вересні провели зустріч про іранських можливості з єврокомісаром з питань клімату та енергетики Мігелем Аріасом Каньете (Miguel Arias Canete).

"Ми хочемо, щоб наші компанії увійшли в Іран і інвестували по повній програмі... раніше, ніж американці чи китайці", - сказав джерело.

Тегеран як і раніше потребує реалізації ядерної угоди, передає видання. Країні необхідно зробити ряд кроків для того, щоб санкції з країни були повністю зняті, хоча цього, ймовірно, не відбудеться раніше початку наступного року. До того часу, доки діють санкції, можливості європейських компаній в плані налагодження зв'язків з Іраном обмежені.

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Іран і міжнародні парламентери в ніч на 14 липня досягли історичного угоди про врегулювання багаторічної проблеми іранського атома. Тривалі переговори завершилися прийняттям спільного всеосяжного плану дій, виконання якого повністю зніме з Ірану введені раніше економічні і фінансові санкції з боку Ради безпеки ООН, США та Євросоюзу.