Яценюк звинуватив Демчишина у зриві закупівель вугілля: дав часу до кінця вересня

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк звинуватив керівництво Міністерства енергетики та вугільної промисловості України у зриві виконання плану заходів з підготовки до опалювального сезону, в тому числі в частині організації поставок вугілля на теплоелектростанції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час відвідування спеціальних навчань на державному підприємстві "Укренерго", яке здійснює диспетчерське управління Об'єднаною енергосистемою України.

«Ми провели засідання Енергетичного штабу. Змушений констатувати, що Міністерство енергетики зірвало виконання декількох пунктів розпорядження про підготовку до осінньо-зимового періоду. В першу чергу мова йде про накопичення вугілля», - сказав Яценюк.

Він нагадав, що уряд виділив необхідні кошти на закупівлю палива, проте вони так і не були використані за призначенням.

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Яценюк зажадав від Міністерства енергетики та вугільної промисловості виконати всі озвучені раніше урядом вимоги щодо закупівлі вугілля і завантаження паливом українських теплоелектростанцій.

«Я ставлю завдання Міністерству енергетики – до кінця місяця базові цифри накопичення повинні бути виконані. Це ж стосується державних компаній, які виробляють електроенергію і повинні забезпечити стабільність української енергетичної системи», - сказав Яценюк.

Станом на початок вересня запаси вугілля на складах українських теплоелектростанцій становили 1,418 млн тонн, із яких 684,4 тис. тонн – це антрацит. Як відзначав міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин, Україна у вересні-жовтні планує прискорити накопичення запасів вугілля на складах теплових електростанцій за рахунок збільшення його поставок із Росії, далекого зарубіжжя, а також зони АТО.

До 1 жовтня в Україні необхідно нагромадити 3,2 млн тонн вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ.