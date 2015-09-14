"Газпром" не хоче допускати "Роснефть" до труби – гіганти зчепилися в судах

"Газпром" буде використовувати всі юридичні інструменти для захисту своїх інтересів у спорі з "Роснефтью" щодо газопроводу на Сахаліні, сказав під час прес-конференції заступник голови правління "Газпрому" Олександр Медведєв, передає РІА Новини.

"Ми будемо використовувати всі юридичні можливості для захисту наших економічних інтересів", — сказав Медведєв, відповідаючи на питання, чи планує "Газпром" оскаржити рішення суду щодо допуску "Роснефти" до Транссахалінського газопроводу.

Арбітражний суд Далекосхідного округу (Хабаровськ) на початку вересня зобов'язав оператора проекту "Сахалін-2", компанії Sakhalin Energy (50% плюс одна акція у "Газпрому"), забезпечити "Роснефти" доступ до вільних потужностей газопроводу, що належить проекту.

"Роснефть", що входить в консорціум проекту "Сахалін-1", планувала використовувати трубопровід для транспортування до 8 мільярдів кубометрів газу на рік зі своїх родовищ на півночі Сахаліну до заводу по зріджуванню газу, який "Роснефть" та її партнери, зокрема ExxonMobil, збираються побудувати на півдні. Sakhalin Energy заявляла про відсутність вільних потужностей для транспортування газу позивача.

Читайте такожРосійські нафтогіганти не можуть поділити ділянку біля шельфу

Арбітражний суд Сахалінської області у лютому повністю відхилив позов "Роснефти". Суд першої інстанції визнав, що вимогу до Sakhalin Energy заявлено передчасно. Як відзначив суд у рішенні, декларація про наміри, в якій інвесторами будівництва заводу "Далекосхідний СПГ" зазначені "Роснефть" і ExxonMobil, а також акти муніципальної влади про попередній вибір ділянки для будівництва заводу, не є доказом того, що завод буде побудований. Рішення суду першої інстанції набуло чинності в червні, коли П'ятий арбітражний апеляційний суд (Владивосток) відхилив апеляційну скаргу "Роснефти".