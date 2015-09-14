"Енергоатом": у законі про ринок електроенергії треба визначити правонаступника боргів "Енергоринку"

Про це заявив директор центру з впровадження нової моделі ринку – радник президента компанії «Енергоатом» Сергій Бедін.

«При розподілі видів діяльності (після реформування ринку – УНІАН) необхідно законодавчо закріпити правонаступника за боргами перед "Енергоринком» і, відповідно, перед усіма генераціями», - сказав Бедін на слуханнях парламентського Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.

За його словами, закріпити правонаступника боргів необхідно, оскільки плановане з липня 2017 року впровадження нової моделі ринку електроенергії в країні передбачає реформування Гуртового ринку електроенергії, куди генеруючі компанії продають вироблену електроенергію.

Разом з тим він повідомив, що «Енергоатом» також має намір брати участь у продажу електроенергії за прямими контрактами, яка, згідно з законопроектом, з липня 2016 року передбачена лише для теплоелектростанцій і теплоелектроцентралей.

«Ми пропонуємо, щоб і нам дали можливість взяти участь у ринку прямих контрактів для того, щоб ми потрапили на ринок вже навченими, а не новачками», - сказав Бедін.

При цьому він зазначив, що до початку реформування ринку електроенергії в Україні має бути прийнятий новий закон про регулятора – Національну комісію, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг.

Як повідомляв УНІАН, «Енергоатом» у січні-серпні 2015 року збільшив дохід від реалізації електроенергії порівняно з січнем-серпнем 2014 року на 43,8% – до 24,842 млрд грн.

За 8 місяців поточного року з Гуртового ринку електричної енергії за відпущену «Енергоатомом» електроенергію було перераховано 20,973 млрд грн, що становить 84,4% від необхідної суми.

При цьому заборгованість держпідприємства «Енергоринок», оператора гуртового ринку електроенергії України, перед «Енергоатомом» з урахуванням відпущеної в попередні періоди електроенергії становить 10,122 млрд грн.

Довідка УНІАН. Держпідприємство «НАЕК «Енергоатом» – найбільший виробник електроенергії в Україні з часткою сукупного виробництва понад 50% у загальному обсязі виробництва електроенергії України. На «Енергоатом» покладено функції експлуатуючої організації, яка відповідає за безпеку експлуатації всіх АЕС країни.

Верховна Рада 25 жовтня 2013 року прийняла Закон «Про засади функціонування ринку електроенергії України», яким надається свобода вибору постачальника електроенергії шляхом укладення двосторонніх договорів, а також можливість придбання необхідних обсягів електроенергії на спотовому ринку.

Впровадження нової моделі ринку буде поступовим, окремі його положення набирають чинності не відразу. У 2016 році ринок повинен запрацювати в пілотному режимі, а повністю набути чинності з 1 липня 2017 року.