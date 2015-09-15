Президент Венесуели оголосив про "битву" за стабілізацію нафтових цін

Президент Венесуели Ніколас Мадуро оголосив про початок постійної битви разом з ОПЕК за стабілізацію нафтових цін, повідомляє Прайм.

"Ми оголошуємо про початок постійної битви за нафтові ціни, про постійну роботу щодо створенню нового альянсу, необхідного для економіки і людства, нинішня ситуація з цінами на нафту б'є по інвестиціях нашого світу, наших найближчих років", - наводить портал El Universal слова Мадуро на урочистому заході в Каракасі, присвяченому 55-річчю утворення ОПЕК.

За словами венесуельського лідера, Каракас пропонує виробити і узгодити базові параметри нафтових цін для регіонів світу. Дана пропозиція готується ним для обговорення як у рамках ОПЕК, так і з країнами-виробниками нафти, що не входять в картель.

З початку літа 2014 року до початку 2015 року ціни на нафту впали більш ніж удвічі - з 100 до 45 доларів за барель марки Brent. Обвал цін минулого року посилило рішення країн ОПЕК від 27 листопада зберегти квоту на видобуток нафти на рівні 30 мільйонів барелів на добу. В даний час нафта марки Brent торгується поблизу рівня в 49 доларів за барель.

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На початку вересня Мадуро запропонував провести саміт ОПЕК для узгодження механізмів, які дозволять стабілізувати ціни. Ситуація з нафтою серйозно вдарила по венесуельській економіці, яка багато в чому залежить від експорту нафти. Національна валюта болівар впала на "чорному ринку" до 700 боліварів за долар при офіційному курсі 6,3 болівара за одиницю американської валюти.